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密爾瓦基釀酒人隊在國家聯盟冠軍賽以直落四橫掃衛冕軍洛杉磯道奇，拿下隊史自1982年以來的首張世界大賽門票，這也是釀酒人主場美國家庭球場（American Family Field）啟用以來首次舉辦世界大賽。隨著睽違半世紀的盛事即將登場，當地的棒球狂熱徹底被點燃，轉賣市場上的世界大賽門票價格更瘋狂飆升，甚至出現了「越後面的生死戰反而越便宜」的罕見奇特現象。根據美國專門分析門票價格的網站「TicketData」創設者帕傑羅（Keith Pajero）在社群平台X上披露的數據，釀酒人主場舉辦的世界大賽前兩戰轉賣價格驚人。在系列賽底定後，於台灣時間24日開打的世界大賽第1戰，最便宜的票價曾一度狂飆至2949美元（約合新台幣95817元）；第2戰的最低價格也高達2884美元（約合新台幣93705元）。即便過了幾天，第1戰與第2戰的最低轉賣價仍維持在2700至2800美元，相當誇張。最讓專家感到不可思議的是門票價格的「排序」。根據TicketData統計，若戰局拉長，預計在客場或後續進行的第6戰最低價格為2133美元、第7戰則是2289美元。這意味著「可能決定世界冠軍歸屬」的6、7戰，票價竟然比第1、2戰還要便宜。帕傑羅對此直言這情況相當「奇妙」，並指出在距離比賽還有一周的階段，出現開幕戰最貴、反而是生死戰最便宜的情況「幾乎從未發生過」。釀酒人本季在例行賽雖打出大聯盟最多的103勝，但在《ESPN》的球場平均觀眾動員榜上僅排在聯盟第30球隊中的第11名，市場規模與名門道奇完全無法相提並論。然而，面對1982年以來的首場世界大賽主場賽事，還是能看出密爾瓦基球迷的熱情與飢渴感。無論最終美聯代表是由坦帕灣光芒或是克里夫蘭守護者勝出，兩隊同樣不屬於傳統豪門球隊，但這絲毫沒有影響釀酒人主場的狂熱。這場全城沸騰的百年一遇盛宴，也讓今年世界大賽的門票市場寫下讓人大開眼界的新紀錄。