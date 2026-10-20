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小孟老師分析今（20）日12星座運勢。牡羊座：工作：進行改善工作感情：當個聰明情人財運：遇見合適夥伴幸運色：淡藍色貴人：魔羯小人：天蠍金牛座：工作：放鬆心情工作感情：注意計畫生變財運：投資自我判斷幸運色：粉紅色貴人：雙子小人：金牛雙子座：工作：改變你的想法感情：微笑待人友善財運：可以主動投資幸運色：黃色貴人：水瓶小人：巨蟹巨蟹座：工作：幫助別人賺錢感情：助人為樂善報財運：大好光明時刻幸運色：亮紅色貴人：巨蟹小人：水瓶獅子座：工作：立下近期目標感情：意外美麗邂逅財運：找到最佳機會幸運色：黑色貴人：牡羊小人：處女處女座：工作：錯誤當中學習感情：溫暖你我之心財運：買到折扣商品幸運色：淡藍色貴人：處女小人：獅子天秤座：工作：工作回饋改善感情：迎合對方母親財運：建立財務基礎幸運色：白色貴人：雙魚小人：射手天蠍座：工作：加班完成專案感情：派對遇到戀情財運：網路發展門路幸運色：藍色貴人：天蠍小人：雙魚射手座：工作：達到完美程度感情：熱情追求對方財運：資金周轉順利幸運色：紅色貴人：天秤小人：雙子魔羯座：工作：推動企業建設感情：眼神征服情人財運：創造工藝價值幸運色：紅色貴人：獅子小人：天秤水瓶座：工作：努力鞭策自己感情：祈求可以過關財運：財富投資得當幸運色：咖啡色貴人：射手小人：牡羊雙魚座：工作：尊重他人專業感情：新的關係開始財運：獲利開始豐盛幸運色：淡藍色貴人：金牛小人：魔羯