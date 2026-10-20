小孟老師分析今（20）日12星座運勢。
牡羊座：
工作：進行改善工作
感情：當個聰明情人
財運：遇見合適夥伴
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍
金牛座：
工作：放鬆心情工作
感情：注意計畫生變
財運：投資自我判斷
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：金牛
雙子座：
工作：改變你的想法
感情：微笑待人友善
財運：可以主動投資
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
巨蟹座：
工作：幫助別人賺錢
感情：助人為樂善報
財運：大好光明時刻
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
獅子座：
工作：立下近期目標
感情：意外美麗邂逅
財運：找到最佳機會
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：處女
處女座：
工作：錯誤當中學習
感情：溫暖你我之心
財運：買到折扣商品
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：獅子
天秤座：
工作：工作回饋改善
感情：迎合對方母親
財運：建立財務基礎
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：射手
天蠍座：
工作：加班完成專案
感情：派對遇到戀情
財運：網路發展門路
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：雙魚
射手座：
工作：達到完美程度
感情：熱情追求對方
財運：資金周轉順利
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：雙子
魔羯座：
工作：推動企業建設
感情：眼神征服情人
財運：創造工藝價值
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤
水瓶座：
工作：努力鞭策自己
感情：祈求可以過關
財運：財富投資得當
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：牡羊
雙魚座：
工作：尊重他人專業
感情：新的關係開始
財運：獲利開始豐盛
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：進行改善工作
感情：當個聰明情人
財運：遇見合適夥伴
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍
金牛座：
工作：放鬆心情工作
感情：注意計畫生變
財運：投資自我判斷
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：金牛
雙子座：
工作：改變你的想法
感情：微笑待人友善
財運：可以主動投資
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
巨蟹座：
工作：幫助別人賺錢
感情：助人為樂善報
財運：大好光明時刻
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
獅子座：
工作：立下近期目標
感情：意外美麗邂逅
財運：找到最佳機會
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：處女
處女座：
工作：錯誤當中學習
感情：溫暖你我之心
財運：買到折扣商品
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：獅子
天秤座：
工作：工作回饋改善
感情：迎合對方母親
財運：建立財務基礎
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：射手
天蠍座：
工作：加班完成專案
感情：派對遇到戀情
財運：網路發展門路
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：雙魚
射手座：
工作：達到完美程度
感情：熱情追求對方
財運：資金周轉順利
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：雙子
魔羯座：
工作：推動企業建設
感情：眼神征服情人
財運：創造工藝價值
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤
水瓶座：
工作：努力鞭策自己
感情：祈求可以過關
財運：財富投資得當
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：牡羊
雙魚座：
工作：尊重他人專業
感情：新的關係開始
財運：獲利開始豐盛
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。