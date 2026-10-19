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效力於洛杉磯道奇隊的韓國內野手金慧成於今（19）日更新個人Instagram，針對自己起起伏伏的2026年球季發表感性長文。身為上季道奇奪下世界大賽二連霸的一員，金慧成在文中向支持他的球迷表達感謝，但也坦言對自己本季的表現感到失望，並誓言來年會展現更好的自己。今年賽季結束就卸下戰袍的羅哈斯（Miguel Rojas）在留言區留下「My friend」，感動許多韓國網友。回顧金慧成的2026賽季，他開季之初從3A出發，隨後因貝茲（Mookie Betts）因傷缺陣而獲得升上大聯盟的機會。當赫南德茲（Enrique Hernández）自左肘手術短暫回歸時，球隊曾面臨他與埃斯皮納爾（Santiago Espinal）誰去誰留的抉擇，最終埃斯皮納爾遭DFA，金慧成順利留在陣中。儘管季初表現不俗，但隨著賽季進行，金慧成逐漸陷入苦戰，出賽43場後打擊率下滑至.259，因而再度遭到下放3A，他在小聯盟調整的同時也幫助道奇3A拿下冠軍。進入季後賽後，他在分區系列賽曾獲得出賽機會，但隨後的聯盟冠軍賽則未能進入22人名單。金慧成透過韓語與英語雙語在社群平台上寫道：「回顧這個賽季，沒能展現給各位更好的表現，我感到非常抱歉，我自己也感到深深的失望。即便如此，我還是要向一如既往支持我的所有人致上最深的謝意。」他接著感性表示：「我非常喜愛道奇隊，對這支球隊從未感到失望。這是我自己的選擇，我沒有一分一秒感到後悔。我感到失望的只有我自己而已。對於球隊和所有道奇球迷，我的心中充滿了感激。明年我會努力成為一個更好的人、更優秀的球員。謝謝大家！」這篇貼文發布後，隨即引發球迷關注，隊友們也紛紛現身力挺。本季宣布現役引退的老將羅哈斯（Miguel Rojas）特別附上表情符號留言寫下「My friend」，感動許多韓國網友，也感謝他對金慧成的照顧。此外，赫南德茲也按讚為他加油打氣，再度看出道奇隊內深厚的團隊情誼。