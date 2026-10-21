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小孟老師分析今（21）日12星座運勢。牡羊座：工作：爭執減少很多感情：璀璨笑容伴隨財運：財運穩定上升幸運色：黃色貴人：金牛小人：牡羊金牛座：工作：理性看待事務感情：表達曖昧之情財運：止血恢復好運幸運色：咖啡色貴人：巨蟹小人：雙子雙子座：工作：工作興奮努力感情：得到愛的力量財運：規避財務虧損幸運色：金色貴人：射手小人：魔羯巨蟹座：工作：做事有條有理感情：溫馨體貼入微財運：心中自有分寸幸運色：淡藍色貴人：天蠍小人：金牛獅子座：工作：轉換跑道成功感情：途中邂逅愛情財運：重大消息出現幸運色：橙色貴人：雙魚小人：射手處女座：工作：事業穩定經營感情：認識更多異性財運：家庭開銷節省幸運色：黑色貴人：牡羊小人：水瓶天秤座：工作：工作順心順利感情：主動聯繫對方財運：止血彌補虧損幸運色：紅色貴人：天秤小人：獅子天蠍座：工作：善良正直友善感情：彼此相處甚歡財運：標的物有價值幸運色：黑色貴人：獅子小人：天秤射手座：工作：掌握主導權力感情：感情進展穩定財運：清空之後成長幸運色：黑色貴人：魔羯小人：處女魔羯座：工作：思考展現能量感情：細節暖人心房財運：財運蒸蒸日上幸運色：淡藍色貴人：雙子小人：天蠍水瓶座：工作：合作互助互利感情：溫馨浪漫氣氛財運：穩健長期投資幸運色：粉紅色貴人：水瓶小人：雙魚雙魚座：工作：待人有情有理感情：甘願為愛奉獻財運：只缺臨門一腳幸運色：橘色貴人：處女