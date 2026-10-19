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藝人阿Ken今（19）日擔任皮蛇衛教大使，曾罹患皮蛇的他，坦言巔峰時期手上共有4、5個節目，因壓力太大導致免疫力下降，更幽默形容：「去年金鐘入圍2項沒有得獎都沒皮蛇痛。」此外，台股今開盤暴跌，最低來到46,170點，阿Ken受訪時被問到股市相關話題。他表示自己大多選擇穩定型股票，台股今日受到美股科技股重挫、費城半導體指數連8黑拖累，開盤下跌266.62點，盤中更一度大跌逾900點，下探46170點，失守4萬7千點關卡，引發不少投資人關注。今阿Ken出席皮蛇衛教記者會，被問到相關話題時，透露自己沒有每天盯盤，不過他打趣形容：「股市跟皮蛇一樣不跟你講道理，為什麼跌、為什麼漲不知道。」另外，阿Ken也分享自己大多是穩定投資，「比如說我賺10塊錢，那可能就有1、2塊拿去投資，也把它當成儲蓄。」選擇的股票也是穩定型，不會常常變動，笑說：「你們想得到的、腦中浮現的那幾個就是了。」而阿Ken也透露另個選股依據，表示：「尾牙季要到了，阿Ken表示過去主持的幾間科技大廠，老闆看起來都紅光滿面、耳垂很大，整個人很有福氣，笑說：「那個面相看起來就是過得很好。」阿Ken擔任皮蛇衛教大使，他分享過去慘痛經驗，坦言當時得到皮蛇簡直痛不欲生，就連化妝師輕輕碰到都痛得要死，直呼：「去年金鐘入圍2項沒得獎都沒有皮蛇痛。」