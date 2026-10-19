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店長守店遭突襲 黑衣男從背後飛踢

▲店長轉身準備返回店內時，黑衣男子突然從後方躍起，一腳踹向店長背部，導致他失去平衡，跪倒在店門口。（圖／X@@FredGaulois）

與悟空海報站姿神似！店長被動漫迷讚「英雄」

▲店長肉身守住店門口，但店內商品仍被許多暴徒趁機拿走。（圖／X@@FredGaulois）

動漫迷盼追究責任！全球發起募資聲援

法國近期示威活動引發部分地區治安問題，蒙面人「零元購」洗劫店家已經在許多城市成為常態。尼斯（Nice）一間動漫遊戲連鎖店Micromania遭人闖入洗劫，店員皮埃爾（Pierre）試圖守住店面、保護財物，卻遭一名黑衣男子從背後飛踢，當場失去平衡、跪倒在店門口。由於店長與門口張貼的《七龍珠》悟空海報恰好同框，畫面在社群平台廣泛流傳，引發全球動漫迷關注，不少人聲援店長，痛批施暴行為。根據社群流傳的影片顯示，Micromania店面遭破壞、商品被洗劫後，店外仍有多人聚集。一名身穿黑衣的男子在店門口挑釁店員皮埃爾，雙方隨後發生對峙。當皮埃爾轉身準備返回店內時，黑衣男子突然從後方躍起，一腳踹向皮埃爾背部，導致他失去平衡，跪倒在店門口。現場疑似還有黑衣男子的同夥朝皮埃爾投擲不明物體，甚至一邊嬉笑、一邊趁亂搜掠。雖然皮埃爾盡力守住門口，但最終商店還是被洗劫一空。事件影片曝光後，店長遭飛踢的畫面引發大量討論。由於店門口的《七龍珠》悟空海報恰好與店長身影重疊，讓不少動漫迷聯想到悟空面對強敵時不輕易退縮的形象，相關畫面迅速在網路上受到關注。許多網友對店長獨自面對暴力場面的處境感到不捨，也有人稱讚他努力保護店面與財物的行為，將他形容為現實中的英雄。對動漫迷而言，這一幕不只是與經典角色的巧合，更讓人看見普通人在突發暴力面前，仍試圖守護自身生活與生計的勇氣。在全球爆紅之後，法國公共廣播 ICI 找上皮埃爾進行訪問，皮埃爾回憶當時情況：「我只是站到前面，想擋住大家進來，就這樣。」他說當下是本能反應，「事後想想其實不應該這麼做，覺得太蠢，但當下我就是那樣做了」。他接受法國電視台 France 3 訪問時也說，自己不覺得是英雄，也不覺得是受害者。隨著事件持續發酵，不少動漫迷呼籲警方追查施暴者身分，讓相關人員依法接受調查與處置，部分網友也試圖透過網路流傳的影像辨識涉案者，希望協助釐清事件經過。此外，也有網友發起募資活動，希望協助Micromania彌補遭破壞及洗劫造成的損失。店長遭襲的影片不僅引起動漫迷關注，也讓外界再次聚焦示威期間的暴力行為，以及商家在混亂中面臨的安全與財產風險。