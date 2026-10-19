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法國17日的反高物價示威演變成全國性暴動，不只愛馬仕、勞力士等精品店被洗劫，就連零售巨頭家樂福（Carrefour）也成了暴徒的「提款機」。家樂福董事長兼執行長邦帕德（Alexandre Bompard）18日表示，旗下約50家門市受到波及，其中約20家遭到洗劫，光是家樂福自家的損失就高達「數千萬歐元」，他痛批暴力行為，並要求政府比照天災，加快理賠補償。根據法國公共電視台franceinfo報導，邦帕德表示，這次受害的家樂福門市涵蓋大型量販店、超市和社區便利店，其中約20家遭到暴徒洗劫。他估計，家樂福與旗下所有加盟夥伴的損失，總計將達到數千萬歐元。邦帕德同時身兼法國商業與零售聯合會（FCD）主席。他指出，全法國共有約1,500家商店在暴動中直接受害，整個零售業的直接損失恐達「數億歐元」。他形容，商家在暴徒肆虐的漫長時間裡，經歷了恐懼、無助與驚駭，並強調1,500家商店被摧毀、洗劫的情況，絕不能再發生第二次。邦帕德18日也在社群平台X上發文，痛批法國正因社會動盪與違法掠奪陷入混亂，直言這種情況讓人無法接受，沒有任何理由可以合理化這種暴力。他也感謝堅守崗位的第一線員工，並強調商家與團隊絕不妥協。他呼籲政府必須保護業者，並要求加快理賠與補償程序，比照天然災害的處理方式，盡快讓商家恢復營運。至於受損門市是否全面停業，家樂福目前並未宣布全國性關店措施。邦帕德表示，商家眼下的首要任務，是把店面恢復原狀、評估損失、搶救還能用的商品，並讓門市盡快重新營業，因為這些店就是他們的生計。不過，被洗劫的門市何時能恢復營業，目前仍沒有明確時間表。家樂福是歐洲最大的零售集團，2025年全集團營收達914.8億歐元，其中約一半來自法國本土。換算下來，家樂福在法國平均每天的營業額約1.2億至1.3億歐元（約新台幣40多億元）。雖然受損門市只佔家樂福法國數千家門市的一小部分，但數千萬歐元的修復費用，加上門市停業期間的營收損失，仍是一筆不小的打擊。這場暴動來得也很不是時候。家樂福在法國的業績才剛走出低谷，2025年法國本土營收以可比基礎計算成長0.4%，是連續兩年因通膨導致銷量下滑後，首度恢復成長。如今暴動來襲，恐怕又讓家樂福的復甦之路蒙上陰影。