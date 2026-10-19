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效力日本職棒養樂多燕子的台灣投手徐翔聖，才剛結束愛知名古屋亞運征戰，18日投入鳳凰聯盟對羅德之戰，卻遭強襲球直擊右腳踝附近，當場痛得倒地不起，最後在防護員攙扶下提前退場。由於他已入選11月亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊33人集訓名單，突如其來的傷勢也讓參賽增添變數。根據日本媒體《Full-Count》19日報導，徐翔聖18日在鳳凰聯盟對羅德之戰登板，3局兩出局、一壘有人時，面對羅德打者寺地隆成，遭對方擊出的強勁球直接打中右腳踝附近。徐翔聖中球後立即痛苦倒地，一度無法自行起身，現場工作人員與防護員迅速進場查看，球場方面也準備擔架待命。經過短暫處置後，徐翔聖最後並未使用擔架，而是在防護員等人攙扶下起身，一跛一跛地離開球場，提前結束這次登板。徐翔聖日前才代表中華隊參加2026年愛知名古屋亞運，並在超級循環賽對日本之戰擔任先發投手。該役他主投4局，被敲出6支安打，送出3次三振及2次四死球，失掉2分皆為責失，最終承擔敗投，中華隊以3比7落敗，無緣晉級金牌戰。結束亞運任務後，徐翔聖返回日本投入鳳凰聯盟，希望繼續累積投球局數與實戰經驗，為後續賽事維持狀態，未料卻在面對羅德時遭強襲球擊中。徐翔聖日前獲選2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊33人集訓名單，是名單中的15名投手之一，也是教練團規劃的旅日投手戰力。本屆中華隊由高志綱擔任總教練，預計11月1日展開集訓，再從33人名單中選出28人正式參賽。球隊預計11月10日啟程前往日本，12日首戰地主日本，13日對澳洲，14日迎戰韓國，賽事將於東京巨蛋舉行。距離中華隊展開集訓只剩不到兩週，徐翔聖的傷勢是否影響投球調整與正式名單安排，將取決於後續檢查結果。目前在球團公布診斷前，仍無法判斷他需要休養多久，以及能否趕上亞冠賽。