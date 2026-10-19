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盧秀燕坦言接獲邀請很意外 與蔣萬安有四層學姐弟關係

曝蔣萬安95％時間投入市政 盧秀燕：選務確實力有未逮

五立委組成競選核心 盧秀燕：驍勇善戰、經打耐摔

盧秀燕點出選戰兩大困境 喊話選務找她、市政找蔣萬安

台北市長蔣萬安今（19）正式宣布，由台中市長盧秀燕擔任競選總部主任委員。盧秀燕坦言，當初接獲邀請時相當意外，現任台中市長為首都市長選戰執掌兵符，更是前所未見的組合，但考量首都選戰至關重要，最終決定「臨危受命，全力以赴」。她也直言，蔣萬安目前最大的困境，就是身為現任市長，必須兼顧繁重市政工作，與對手在時間、資源上明顯不對稱，因此她將率領五位立委組成競選團隊，協助蔣萬安處理選務，力拚順利連任。盧秀燕表示，現任台中市長為台北市長競選陣營擔任主委，執掌兵符、操盤選戰，確實是前所未見的組合，也顯示蔣萬安在重大決策上有謀略、敢於創新。她坦言，當初接獲邀請時相當意外，但最終決定「臨危受命，全力以赴」，因為這次地方大選六都掛帥，其中最重要的就是首都選戰。盧秀燕指出，台北作為首善之都，市長人選不僅關係台北發展，也攸關台灣整體發展。她認為，蔣萬安是最好的市長人選，因此一定要全力支持他連任。談及兩人關係，盧秀燕稱，自己與蔣萬安可說是「姐弟情深」，更有四層學姐、學弟關係，包括現任縣市長、立法委員、厚生會及政治大學。她不僅是蔣萬安在縣市長梯隊中的學姐，過去在立法院也是前輩，厚生會會長職務更是由她交棒給蔣萬安。不過，盧秀燕強調，接下競選總部主委並非因為私人交情，而是因為「台北市值得更好的市長，我們國家需要有國際觀、有能力、正派的首都市長，那就是蔣萬安」。盧秀燕透露，蔣萬安邀請她出任主委時，兩人曾深入討論選戰面臨的問題。她認為，蔣萬安最大的困境，就是身為現任首都市長，必須承擔繁重的行政工作。相較之下，競選對手幾乎能全力投入選戰，加上政黨在公關與資源上的挹注，以及龐大國家資源作為背景，使蔣萬安在選務上確實力有未逮。然而，蔣萬安仍堅持把市長工作做好，因此必須有人協助分擔選務，這也是她受邀擔任主委的主要原因。盧秀燕表示，距離選舉僅剩40天，選戰不能只靠主任委員一人，真正的關鍵是找到能夠「帶兵打仗」的副主任委員及總幹事群。因此這次的副主委由5位國民黨立委擔任，包括羅智強、徐巧芯、賴士葆、李彥秀，以及王鴻薇。盧秀燕形容，這些立委具有兩大特色，第一是「驍勇善戰」，部分曾參選議員、立委，歷經無數選戰；第二是「經打耐摔」，因為他們都經歷過大罷免，不僅成功挺過挑戰，也熟悉對手如何鼓動風潮、設定議題，因此具備豐富的實戰經驗。談及接下來的選戰，盧秀燕坦言，目前面臨最大的困難，就是時間與資源不對稱。她指出，蔣萬安身為現任市長，必須兼顧市政工作，但對手沒有行政職務，可以將大量時間投入政論節目、活動及行銷宣傳，雙方在時間分配上存在明顯落差。因此最後40天，競選團隊必須全力以赴，協助蔣萬安打贏這場選戰。盧秀燕強調，競選團隊接下來最重要的工作，就是讓蔣萬安繼續專注市政，由她與總幹事群承擔選務責任。她也向外界喊話，未來若有市政問題，可以找蔣萬安；若是選務工作，則多找她及總幹事群。