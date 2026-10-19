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公股投信「四合一」整併案進入最後階段，預計本周四（10月22日）同步召開董事會通過合併案。金管會主委彭金隆今（19）日在立法院財政委員會表示，過去整併案審查常卡在勞資議題，若已處理完相關議題，投信規模較小、業務較單純，預期送件後，後續審查半年內是可預期時間。財政部推動公股投信四合一合併案，想要打造國家級資產管理平台，4家公股金控旗下投信包括第一金投信、兆豐投信、華南永昌投信、合作金庫投信將進行整併，並於本周四10月22日同步召開董事會，通過相關合併案，擬以持股比重過半的第一金投信為存續公司，再向金管會、公平會等主管機關送件申請。公股投信四合一案今日在立法院財委會也引發立委關注。民進黨立委李坤城就詢問金管會，預計何時有機會審查完成？彭金隆則指出，就過去經驗，完成合併契約、通過內部決議機構後，再向金管會遞交申請書，金管會依金融控股公司法、金融機構合併法進行審查。由於過去已有60、70多件整併案，最主要看業者相關準備是否符合規定，現行審查程序都很明確。李坤城進一步追問半年內是否有機會完成審查？彭金隆表示，過去整併案審查多卡在勞資議題，如果已處理完相關勞資議題，由於投信規模較小，業務相對金控整併單純許多，後續審查半年內是可預期的時間。