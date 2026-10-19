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熱火快攻威力十足，字母哥的健康與負荷管理仍是關鍵。

76人天花板高，恩比德與布朗能否互相配合將決定成敗。

塔圖姆熱身賽展現回升訊號，弗拉格則仍須改善外線。

楊恩轉向傳球優先，雷霆新秀與公牛米勒帶來驚喜。

▲恩比德與布朗組成76人新核心，球權分配與進攻默契將影響球隊上限。（圖／美聯社／達志影像）

▲獨行俠新星弗拉格（Cooper Flagg）展開NBA生涯第2季，外線穩定度仍是獨行俠值得追蹤的課題。（圖／翻攝自獨行俠官方X）

▲塔圖姆（Jayson Tatum）熱身賽展現效率回升訊號，塞爾提克期待他重新帶動攻勢。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 2026－27賽季即將開打，熱身賽雖不能直接預告例行賽勝負，卻已透露各隊的新方向與潛在問題。從「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）能否負荷熱火快節奏、76人雙星如何分配球權，到塔圖姆（Jayson Tatum）的傷後狀態，以下整理8項值得持續追蹤的開季趨勢。熱火上季就是聯盟節奏最快的球隊，熱身賽再以每場107.82個回合領先。字母哥全速推進的破壞力，自然適合這種打法；問題在於，他能否長期維持。字母哥上季受傷勢影響僅出賽36場，過去5季有4季至少缺席15場。熱火若欠缺其他能持球創造機會的球員，就可能同時要求他負責推進、突破與終結。快節奏可以放大他的優勢，也需要有人分攤進攻責任。恩比德（Joel Embiid）與布朗（Jaylen Brown）合作，最受關注的是球權與進攻選擇。熱身賽曾出現布朗選擇突破、未將球交給低位錯位的恩比德，引發外界解讀。不過，單一回合與場上表情，還不足以證明兩人失和。恩比德主張每個人發揮所長、不必退居次要角色；真正考驗在於，當突破與低位進攻同時存在機會，雙方能否選擇對球隊最有利的方式。76人的磨合，必須落實在每一次傳球與出手判斷。阿基里斯腱重傷讓塔圖姆缺席上季大部分賽事，復出後投籃效率也未完全恢復。這次熱身賽前兩場，他的有效命中率達56.9%，並繳出場均至少20分、5籃板、5助攻的全面表現。樣本雖小，仍是正面訊號。塞爾提克需要的不只是塔圖姆得分，更是他吸引防守後替隊友創造空間的能力。若能重新展現年度最佳陣容等級的影響力，球隊競爭力將明顯提升。弗拉格（Cooper Flagg）新人年三分球命中率29.5%，熱身賽則15投4中、約26.7%，尚未展現穩定進步。他的持球、傳球與防守能力，足以支撐出色表現，但外線若缺乏威脅，對手就能收縮防守、增加切入難度。獨行俠除了等待投射成長，也需要透過陣容搭配與戰術，替他保留攻擊空間。楊恩（Trae Young）首次代表巫師打熱身賽，4場累積30次助攻，超過27次出手，呈現傳球優先的方向。陣中有戴維斯（Anthony Davis）、選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）及其他年輕球員，楊恩的組織有助分配進攻機會。不過，他仍須維持自身得分威脅，才能迫使防守靠近，進一步打開傳球路線。雷霆持續以新秀補充戰力，而非一味將選秀資產投入大型交易。中鋒馬拉（Aday Mara）熱身賽場均約13分、8籃板、2阻攻；史蒂爾茲（Bennett Stirtz）則繳出48%的三分球命中率，展現投射與無球移動價值。兩人若能進入例行賽輪替，就能替主力提供支援，同時維持薪資彈性。不過，馬拉仍有出賽資格問題待釐清，史蒂爾茲的防守也須接受正式賽季檢驗。米勒（Leonard Miller）生涯初期在灰狼缺乏上場機會，轉戰公牛後逐漸找到位置。他在5場熱身賽場均僅約20分鐘，就攻下16.4分、約7籃板，真實命中率達74%，三分球18投10中。具備身材、推進能力與投射潛力的他，有機會成為重建陣容的重要拼圖，但仍須證明高效率能延續。傑洛姆（Ty Jerome）上季場均約23分鐘就能攻下接近20分，卻因腳踝與小腿傷勢僅出賽15場。這次熱身賽，他場均不到18分鐘拿下15.5分，三分球命中率47%，再度展現得分效率。對需要穩定進攻支援的灰熊而言，他的能力已有吸引力，能否持續出賽，才是影響實際貢獻的最大變數。