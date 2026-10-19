手搖飲品牌「八曜和茶」爆出食安風波，台中一名民眾18日晚間購買飲料，喝完後竟從杯底倒出一隻活生生的蛞蝓，嚇得緊急前往醫院掛急診。究竟喝到有蛞蝓的飲料，會不會感染寄生蟲？沒把蛞蝓吞下肚就安全嗎？根據衛福部疾病管制署公布的廣東住血線蟲感染症衛教資料，蛞蝓是寄生蟲的中間宿主之一，除了直接吃下感染的蛞蝓，飲用受到幼蟲污染的水，也可能造成感染，嚴重甚至引發腦膜炎。
一名民眾18日晚間在Threads發文表示，當天購買八曜和茶的「蜂凝菌乳茶」，喝完準備清洗杯子時，意外倒出一顆外觀像梅子的異物，摸起來滑滑的，原本不以為意，沒想到異物突然開始蠕動，身體越變越長，甚至伸出兩根觸角，才驚覺竟是一隻活蛞蝓，嚇得趕緊就醫。
對此，八曜和茶19日發布聲明致歉，表示品牌執行長、總部主管及門市店經理已於凌晨前往醫院，陪同當事人接受檢查。台中東海門市即日起暫停營業，並主動通報台中市衛生局，針對原物料、存放環境、設備及飲品製作流程展開查核，同時全面檢查各門市衛生管理。
蛞蝓恐帶廣東住血線蟲！沒吞下肚也有感染風險？
蛞蝓不只是外觀讓人害怕，更可能成為寄生蟲的宿主。根據疾管署官網資料，廣東住血線蟲是一種寄生於鼠類體內的寄生蟲，蝸牛、福壽螺及蛞蝓都是其中間宿主。疾管署說明，感染廣東住血線蟲的老鼠會透過糞便排出第一期幼蟲，蝸牛、蛞蝓吃下含有幼蟲的糞便後，寄生蟲便會在其體內繼續發育。當人類不小心吃下具有感染力的幼蟲，就可能受到感染。
廣東住血線蟲3大傳染途徑
廣東住血線蟲也可能透過受幼蟲污染的水或生菜進入人體，因此如果飲料確實遭具有感染力的幼蟲污染，飲用後就可能有感染風險。疾管署揭廣東住血線蟲3大傳染途徑包含：生食或吃下未煮熟的螺類、蛞蝓，吃下遭幼蟲污染的蔬菜以及喝下遭寄生蟲污染的水。廣東住血線蟲感染症不會人傳人，主要感染途徑仍是經口吃下寄生蟲幼蟲。
感染恐引發腦膜炎！潛伏期1至3週
廣東住血線蟲最令人擔心的，是感染後可能傷害神經系統。疾管署指出，人類並非廣東住血線蟲適合的終宿主，幼蟲進入人體後無法正常發育為成蟲，卻可能侵入腦部、脊髓或神經根，引發神經系統症狀，其中以腦膜炎較為常見。
感染者最常見的症狀是急性劇烈頭痛，其他症狀包括：
劇烈頭痛
發燒
噁心、嘔吐
頸部疼痛、僵硬
視力受損
疾管署指出，廣東住血線蟲感染症的潛伏期大約1至3週，但實際時間差異很大，與吃下的第三期幼蟲數量有關。若只吃入少量寄生蟲，部分感染者可能沒有明顯症狀，或症狀輕微後自行痊癒；但若感染的寄生蟲數量較多，嚴重甚至可能危及生命。
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對此，八曜和茶19日發布聲明致歉，表示品牌執行長、總部主管及門市店經理已於凌晨前往醫院，陪同當事人接受檢查。台中東海門市即日起暫停營業，並主動通報台中市衛生局，針對原物料、存放環境、設備及飲品製作流程展開查核，同時全面檢查各門市衛生管理。
蛞蝓不只是外觀讓人害怕，更可能成為寄生蟲的宿主。根據疾管署官網資料，廣東住血線蟲是一種寄生於鼠類體內的寄生蟲，蝸牛、福壽螺及蛞蝓都是其中間宿主。疾管署說明，感染廣東住血線蟲的老鼠會透過糞便排出第一期幼蟲，蝸牛、蛞蝓吃下含有幼蟲的糞便後，寄生蟲便會在其體內繼續發育。當人類不小心吃下具有感染力的幼蟲，就可能受到感染。
廣東住血線蟲3大傳染途徑
廣東住血線蟲也可能透過受幼蟲污染的水或生菜進入人體，因此如果飲料確實遭具有感染力的幼蟲污染，飲用後就可能有感染風險。疾管署揭廣東住血線蟲3大傳染途徑包含：生食或吃下未煮熟的螺類、蛞蝓，吃下遭幼蟲污染的蔬菜以及喝下遭寄生蟲污染的水。廣東住血線蟲感染症不會人傳人，主要感染途徑仍是經口吃下寄生蟲幼蟲。
感染恐引發腦膜炎！潛伏期1至3週
廣東住血線蟲最令人擔心的，是感染後可能傷害神經系統。疾管署指出，人類並非廣東住血線蟲適合的終宿主，幼蟲進入人體後無法正常發育為成蟲，卻可能侵入腦部、脊髓或神經根，引發神經系統症狀，其中以腦膜炎較為常見。
感染者最常見的症狀是急性劇烈頭痛，其他症狀包括：
劇烈頭痛
發燒
噁心、嘔吐
頸部疼痛、僵硬
視力受損
疾管署指出，廣東住血線蟲感染症的潛伏期大約1至3週，但實際時間差異很大，與吃下的第三期幼蟲數量有關。若只吃入少量寄生蟲，部分感染者可能沒有明顯症狀，或症狀輕微後自行痊癒；但若感染的寄生蟲數量較多，嚴重甚至可能危及生命。