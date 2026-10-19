2026年超強聖嬰現象持續發展，中央氣象署預報中心主任黃椿喜表示，西北太平洋今年已有「9個強颱」出現，數量明顯增加，與聖嬰現象改變颱風生成位置有關，另一方面，強聖嬰通常讓台灣冬季均溫偏暖，但2015年強聖嬰後，2016年卻出現霸王級寒流，顯示極端冷空氣仍可能來襲。不過，強聖嬰後必有超強寒流尚無科學依據，這波現象預計影響至2027年春季，後續發展值得持續觀察。
聖嬰衝擊全球氣候 台灣附近強颱變多
黃椿喜指出，聖嬰現象主要是秘魯附近海域「海溫異常偏暖」及「洋流異常變化」，在全球會造成許多氣候異常，像是南美洲西岸、東太平洋容易有劇烈豪雨，東南亞、澳洲可能嚴重乾旱等；對台灣而言雖然影響較輕微，但「強颱數量變多、冬天均溫較暖、春雨較多」也都會帶給民眾相對直觀的體感。
全球海溫飆歷史新高 2026聖嬰現象「獨一無二」
黃椿喜提及，2026年聖嬰現象已經達到非常強的等級，搭配全球暖化背景，截至9月全球平均海溫來到2.2度，已經是歷史最高紀錄；前中央氣象局局長鄭明典更直言，今年聖嬰現象是「獨一無二」的存在，海溫的升高也是「史無前例，獨樹一格」的聖嬰發展軌跡。
黃椿喜說明，加上10月的薔琵颱風，西北太平洋今年已經有9個強颱誕生，數量明顯有暴增的情況，主要原因就是，聖嬰現象時，暖海水環境偏向赤道中東太平洋，西北太平洋颱風 「生成位置距離台灣較遠」，往西移動會有較長時間的發展。
霸王級寒流是否重演？專家這樣說
黃椿喜也提到，以往聖嬰現象時，台灣東南方海域會出現「反氣旋環流」，並替台灣帶來「偏暖」的西南風，因此冬天比較容易出現「暖冬」，不過在2015年也是強聖嬰現象發展結束後，2016年卻出現「霸王級寒流」，這代表「聖嬰現象雖然會導致台灣冬天均溫偏暖，但也可能加劇冷空氣在短週期的震盪強度」。
因此，就算今年是非常強的聖嬰現象，也不代表冬季不會有較強的寒流發生，但黃椿喜補充，2015年到2016年是歷史上少數的案例，「強聖嬰後會有超強寒流」科學上還是沒有相關依據。這波聖嬰現象將一路影響至2027年春季，對台灣短期天氣，乃至長期氣候的資料收集，確實都是相當重要的觀察重點。
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黃椿喜指出，聖嬰現象主要是秘魯附近海域「海溫異常偏暖」及「洋流異常變化」，在全球會造成許多氣候異常，像是南美洲西岸、東太平洋容易有劇烈豪雨，東南亞、澳洲可能嚴重乾旱等；對台灣而言雖然影響較輕微，但「強颱數量變多、冬天均溫較暖、春雨較多」也都會帶給民眾相對直觀的體感。
黃椿喜提及，2026年聖嬰現象已經達到非常強的等級，搭配全球暖化背景，截至9月全球平均海溫來到2.2度，已經是歷史最高紀錄；前中央氣象局局長鄭明典更直言，今年聖嬰現象是「獨一無二」的存在，海溫的升高也是「史無前例，獨樹一格」的聖嬰發展軌跡。
黃椿喜說明，加上10月的薔琵颱風，西北太平洋今年已經有9個強颱誕生，數量明顯有暴增的情況，主要原因就是，聖嬰現象時，暖海水環境偏向赤道中東太平洋，西北太平洋颱風 「生成位置距離台灣較遠」，往西移動會有較長時間的發展。
黃椿喜也提到，以往聖嬰現象時，台灣東南方海域會出現「反氣旋環流」，並替台灣帶來「偏暖」的西南風，因此冬天比較容易出現「暖冬」，不過在2015年也是強聖嬰現象發展結束後，2016年卻出現「霸王級寒流」，這代表「聖嬰現象雖然會導致台灣冬天均溫偏暖，但也可能加劇冷空氣在短週期的震盪強度」。
因此，就算今年是非常強的聖嬰現象，也不代表冬季不會有較強的寒流發生，但黃椿喜補充，2015年到2016年是歷史上少數的案例，「強聖嬰後會有超強寒流」科學上還是沒有相關依據。這波聖嬰現象將一路影響至2027年春季，對台灣短期天氣，乃至長期氣候的資料收集，確實都是相當重要的觀察重點。