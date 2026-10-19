當生成式AI加速改變資訊產製與傳播方式，公共關係如何回應科技變革並建立信任以發揮影響力，已成為產學界的重要課題。台灣暨臺北市國際公共關係協會（TIPRA）攜手世新大學於10月16日舉辦「2026 TIPRA × 世新大學七十週年校慶國際學術論壇」，以「智慧媒體時代的傳播策略與影響力建構」為題，透過台灣公共關係白皮書研究洞察發表、華文公關高峰論壇及三場分組座談，從台灣產業觀察延伸至華文市場經驗，探討公共關係產業邊界重構與人才培育的未來方向。台灣暨臺北市國際公共關係協會理事長、亞典行銷創辦人鄭淩穗為論壇揭開序幕。她於致詞中指出，值此世新大學創校七十週年之際，TIPRA攜手世新大學傳播學院，匯集學術研究與產業實務觀點，期盼藉由國際交流與跨域對話，重新思考公共關係的專業價值及其在當代傳播環境中的角色與發展。
發表台灣公共關係產業白皮書研究洞察 梳理產業轉型與人才需求
論壇開始由樂高渥克執行長郭慶輝、典通股份有限公司總經理楊雅惠共同分享，透過《台灣公共關係產業白皮書洞察發表》，呈現台灣公關產業面對AI與跨域競爭的階段性研究成果。該研究彙整公關產業及學界之觀點，梳理公共關係核心價值與轉型方向，強調PR 3.0全方位決策核心思考及品牌信譽治理的重要性；在人才培育方面，則進一步探討隨著公關專業邊界持續重構，產學界應如何重新思考人才培育之核心職能，以符合產業未來發展需求的新世代公關人才。
匯聚華文公關代表跨域對話 共探公共關係產業邊界重構面貌
從台灣的研究洞察出發，公共關係高峰論壇進一步以「華文公共關係的當代樣貌：全球華人地區之演進、實踐與展望」為題，匯聚不同華文地區的產學代表。在彼威公關執行長徐布的引領下，世新大學副校長賴正能、香港珠海學院新聞及傳播學系專業應用副教授潘錦全、上海市公共關係協會專家諮詢委員會委員李蕾，及戰國策傳播集團董事長張美慧展開交流對話。與談者從各地文化背景、市場環境與實務經驗出發，探討科技與社會變遷如何影響公共關係的專業定位，並透過不同市場的觀點對照，為華文公共關係產業的未來發展帶來更多觀點與啟發。
三場跨域產學座談激盪新思維 聚焦公關創新與人才培育
下午場座談則進一步延伸至溝通實務與教育現場，由座談主持人布爾喬亞創辦人鄧耀中、戰國策傳播集團副總經理吳庭萱、正好公關共同創辦人楊瑞哲，結合世新大學口語傳播暨社群媒體學系、公共關係暨廣告學系及傳播管理學系，分別以「AI時代的公共關係溝通與連結」、「公共關係產業新面貌與未來人才培育」，以及「從內容傳播到公共關係影響力」為題。座談涵蓋人際溝通與受眾理解、專業能力與人才培育等面向，從不同傳播專業視角出發，透過跨領域與跨世代的產學交流，激盪公共關係在科技變革下的創新思維，為產業發展與專業人才培育開拓更多可能性。
關於TIPRA台灣暨台北市國際公共關係協會
AI與智慧媒體持續改變傳播環境，如何理解公眾、建立信任及參與組織決策，也成為公共關係產業發展的重要課題。而今年由 TIPRA 主辦的「第八屆華文公關獎」現正開放徵件中，本屆以「信任成就影響，公關定義未來」為主題，設置六大獎類、共 24 項獎項，涵蓋產業溝通、公關策略、創意內容、數位科技、永續社會及專業人才等面向，鼓勵華文地區公關從業人員、企業團隊及青年學子踴躍參與，共同展現公關專業的多元成果與影響力。
【第八屆華文公關獎徵件資訊】
商業／非營利單位及個人獎項： 2026 年 9 月 30 日 15:00 至 11 月 20 日 23:59
學生公關創意提案獎： 2026 年 9 月 30 日 15:00 至 11 月 13 日 23:59
報名網址： https://contest.bhuntr.com/tw/bv0y72cyl602gt5zz4/home/
入圍及頒獎資訊： 入圍名單將由主辦單位另行通知，相關頒獎典禮安排請參閱活動官方網站。
我是廣告 請繼續往下閱讀
論壇開始由樂高渥克執行長郭慶輝、典通股份有限公司總經理楊雅惠共同分享，透過《台灣公共關係產業白皮書洞察發表》，呈現台灣公關產業面對AI與跨域競爭的階段性研究成果。該研究彙整公關產業及學界之觀點，梳理公共關係核心價值與轉型方向，強調PR 3.0全方位決策核心思考及品牌信譽治理的重要性；在人才培育方面，則進一步探討隨著公關專業邊界持續重構，產學界應如何重新思考人才培育之核心職能，以符合產業未來發展需求的新世代公關人才。
匯聚華文公關代表跨域對話 共探公共關係產業邊界重構面貌
從台灣的研究洞察出發，公共關係高峰論壇進一步以「華文公共關係的當代樣貌：全球華人地區之演進、實踐與展望」為題，匯聚不同華文地區的產學代表。在彼威公關執行長徐布的引領下，世新大學副校長賴正能、香港珠海學院新聞及傳播學系專業應用副教授潘錦全、上海市公共關係協會專家諮詢委員會委員李蕾，及戰國策傳播集團董事長張美慧展開交流對話。與談者從各地文化背景、市場環境與實務經驗出發，探討科技與社會變遷如何影響公共關係的專業定位，並透過不同市場的觀點對照，為華文公共關係產業的未來發展帶來更多觀點與啟發。
三場跨域產學座談激盪新思維 聚焦公關創新與人才培育
下午場座談則進一步延伸至溝通實務與教育現場，由座談主持人布爾喬亞創辦人鄧耀中、戰國策傳播集團副總經理吳庭萱、正好公關共同創辦人楊瑞哲，結合世新大學口語傳播暨社群媒體學系、公共關係暨廣告學系及傳播管理學系，分別以「AI時代的公共關係溝通與連結」、「公共關係產業新面貌與未來人才培育」，以及「從內容傳播到公共關係影響力」為題。座談涵蓋人際溝通與受眾理解、專業能力與人才培育等面向，從不同傳播專業視角出發，透過跨領域與跨世代的產學交流，激盪公共關係在科技變革下的創新思維，為產業發展與專業人才培育開拓更多可能性。
關於TIPRA台灣暨台北市國際公共關係協會
AI與智慧媒體持續改變傳播環境，如何理解公眾、建立信任及參與組織決策，也成為公共關係產業發展的重要課題。而今年由 TIPRA 主辦的「第八屆華文公關獎」現正開放徵件中，本屆以「信任成就影響，公關定義未來」為主題，設置六大獎類、共 24 項獎項，涵蓋產業溝通、公關策略、創意內容、數位科技、永續社會及專業人才等面向，鼓勵華文地區公關從業人員、企業團隊及青年學子踴躍參與，共同展現公關專業的多元成果與影響力。
【第八屆華文公關獎徵件資訊】
商業／非營利單位及個人獎項： 2026 年 9 月 30 日 15:00 至 11 月 20 日 23:59
學生公關創意提案獎： 2026 年 9 月 30 日 15:00 至 11 月 13 日 23:59
報名網址： https://contest.bhuntr.com/tw/bv0y72cyl602gt5zz4/home/
入圍及頒獎資訊： 入圍名單將由主辦單位另行通知，相關頒獎典禮安排請參閱活動官方網站。