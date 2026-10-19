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▲葉君璋2016年率義大犀牛從上半季墊底逆襲，並在台灣大賽0勝2敗落後下連贏4場擊敗中信兄弟，如今將率味全阻擋黃衫軍創造歷史。（圖／取自義大犀牛官方臉書）

▲1997年味全龍同樣曾在前兩戰落敗後連贏4場封王，當時球隊主戰捕手正是現任味全總教練葉君璋。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

中信兄弟在季後挑戰賽淘汰統一獅後挺進台灣大賽，面對例行賽戰績第一的味全龍，前兩戰卻接連吞敗，打線合計只攻下1分，系列賽陷入0勝2敗劣勢。不過兄弟並非完全沒有翻盤希望，台灣大賽歷史上曾兩度出現「先輸2場、再連贏4場封王」的戲碼，更巧的是，現任味全龍總教練葉君璋兩次都身在勝方。距今最近一次0勝2敗逆轉封王，發生在2016年。當年義大犀牛季中一度傳出球隊尋求轉售，卻在下半季強勢突圍奪下季冠軍，台灣大賽碰上全年戰績第一、同時拿下上半季冠軍的中信兄弟。系列賽前兩場都在兄弟主場進行，中信連拿2勝率先取得優勢，看似掌握封王主動權，戰局卻從第3戰開始徹底翻轉。義大接下來連贏4場，其中第4戰以10：1大勝、第5戰更以11：1痛擊兄弟，直接扭轉系列賽氣勢。來到第6戰，義大再以4：3險勝，完成讓2追4逆轉封王，也為球隊轉售前留下最後一座總冠軍。特別是當時義大總教練正是葉君璋，那也是他執教生涯首度帶隊闖進台灣大賽，就在0勝2敗落後下連拿4勝，擊敗由吳復連領軍的中信兄弟。另一次讓2追4則要追溯到1997年。當年時報鷹受到「黑鷹事件」衝擊，多名主力自下半季起遭禁賽，只能透過其他球隊支援球員組成所謂「二代鷹」應戰。原本較被看好的味全龍，在台灣大賽開局卻意外連丟兩戰，系列賽先陷入0勝2敗。然而龍隊隨後迅速回穩，直接拉出4連勝反超，最終完成台灣大賽史上第一次讓2追4封王。此外，當年味全龍陣中的主戰捕手，同樣就是葉君璋。換句話說，台灣大賽史上僅有的兩次「0勝2敗後逆轉封王」，葉君璋一次以球員身分參與，一次則以總教練身分完成。對目前0勝2敗的中信兄弟而言，歷史至少證明系列賽還沒有提前結束，但翻盤難度依舊極高。尤其兄弟前兩戰合計只攻下1分，進攻端明顯受制於味全投手群，若想把系列賽重新拉回競爭局面，首要課題仍是打線能否盡快找回得分能力。