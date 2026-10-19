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▲：艾若颯掌握模具設計、製程設計，以及真空壓力釜的相關技術，可提升效率、大量生產，降低生產成本。(圖／記者柳榮俊攝，2026.10.19)

▲艾若颯產品包括無人機機身、起落架；汽車原廠改裝件；碳纖維天線碟盤及關節義肢等。應用範圍涵蓋航太、無人機、汽車、通訊、醫療及安防等產業。(圖／記者柳榮俊攝，2026.10.19)

上緯控股積極深化高階複合材料與綠色載具布局，旗下專攻航太與無人機市場的「艾若颯航太科技」，首度於「2026台中AI應用暨智慧製造展」亮相。艾若颯特別選定落腳擁有「海陸空」地利與大肚山精密機械、航太龍頭漢翔聚落優勢的台中港科技產業園區，現場首度展出無人機複材零部件與智慧飛控核心模組，展現立足台中、搶進國際無人機供應鏈的強大研發與供應鏈串聯實力，吸引市場高度關注。艾若颯航太不僅成功串聯集團的循環複材價值鏈，更憑藉「航太級輕量化複材」與「Aeraxa AIO智慧整合控制模組」雙引擎，全面搶進國際無人機供應鏈，成為台灣傳統產業跨足高科技航太領域的亮眼新兵。隨著全球地緣政治變化與無人載具需求爆發，艾若颯規劃於明年登錄興櫃，並於2028年底以科技事業掛牌上市。談及選擇落腳台中的關鍵原因，艾若颯董事長甘蜀嫻表示，台中擁有全台最齊全的航太與精密機械產業聚落，特別是大肚山黃金縱谷累積的強大製造實力，能提供無人機開發所需的精密加工與零組件快速支援；此外，台中更是國內航太龍頭漢翔總部所在地，產業供應鏈緊密串聯，擁有極佳的協同開發優勢。甘蜀嫻說，台中港科技產業園區兼具「海陸空」便利交通網絡，不僅有利於原料進口與國際成品出貨物流，亦便於連結中部豐富的產學研資源。加上台中市近年大力推動智慧製造與低碳轉型，極度契合艾若颯追求永續材料與智慧整合的定位。目前艾若颯已取得 AS9100：D 國際航太品質認證與 ISO/IEC 27001 資安認證，更是漢翔的合格供應商。儘管艾若颯目前規模雖不大，但公司精準掌握模具設計、製程設計，以及真空壓力釜（Autoclaves）相關核心技術。該製程具備高強度、高可靠性與表面平整度佳等優勢，能降低後續加工需求，非常適合複雜幾何與大尺寸零組件製作，可協助客戶客製化並實現大量生產、降低成本。在技術亮點方面，艾若颯材料端結合母公司上緯在環保與循環經濟的優勢，推出採用可回收碳纖維複合材料打造的無人機結構件，並結合先進3D列印製程，在確保結構強度的同時實現機身輕量化與低碳永續目標。此外，同步推出高度整合飛控電腦、AI邊緣運算與傳輸介面的「Aeraxa AIO無人機整合控制模組」，能大幅縮短客戶開發與商品化時程。目前艾若颯產品涵蓋無人機機身與起落架、汽車原廠改裝件、天線碟盤及醫療義肢等，應用橫跨航太、車用、通訊與安防等領域。其中供應美國無人機品牌的複材結構件年產量已達數千套，並持續與美系客戶洽談代工合作；車用客戶則涵蓋 TOYOTA、LEXUS 等國際大廠。業界分析指出，台中具備全台最頂尖的資通訊、精密機械與航太供應鏈底蘊，艾若颯航太立足台中港區，透過「先進複材」結合「智慧控制」的創新模式，不僅切中全球無人機「非紅供應鏈」與輕量化的強勁需求，隨著中部聚落效應與量產規模逐步放大，後續營運表現備受市場期待。(台中市政府經濟發展局廣告)