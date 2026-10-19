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▲朱智勛（順時鐘）、秋泳愚、尹敬浩、朴敬遠等人將回歸《外傷重症中心》2、3季。（圖／IG@netflixkr）

Netflix今（19）日正式宣布，2025年爆紅的韓國醫療影集《外傷重症中心》確定一口氣製作第2、3季，原班底朱智勛、秋泳愚、尹敬浩、朴敬遠通通回歸，不過賀營因祖父「親日爭議」請辭，如今也確定由鄭叡仁接手飾演「千薔薇」重要角色。該劇第1季憑藉節奏緊湊的急救場面、痛快的劇情大受歡迎，當年不僅闖進全球63個國家的Netflix Top 10排行榜，更在18個國家拿下冠軍，如今續集終於拍板，也讓期待已久的劇迷不用再苦等。《外傷重症中心》描述曾在戰場上出生入死的天才外科專科醫師白江赫，為了拯救形同虛設的重症外傷團隊，到任後展開一連串救人故事，第1季播出後成績亮眼，日前傳出推出第2、3季，其中第2季預計今年10月開拍。原本朱智勛、秋泳愚、賀營、尹敬浩等第1季演員都將續演，但，Netflix也表示「尊重演員的意願」，最終改由鄭叡仁頂替飾演「千薔薇」一角。隨著續集正式確定，原班人馬也將再次聚首，除了朱智勛繼續飾演醫術高超、脾氣卻不太好惹的白江赫，秋泳愚也將回歸飾演他的首位弟子楊載源，繼續跟著師父在急診室出生入死。第1季與白江赫處處作對的韓宥林，則由尹敬浩繼續演出，不過兩人的關係早已從死對頭變成互相信任的夥伴，韓宥林如今更擔任韓國大學醫院企劃協調室長，至於鄭在光飾演的麻醉科醫師朴敬遠，也確定不會缺席。第2、3季的故事將延續白江赫帶領外傷重症團隊改革醫療體系的主線，隨著團隊逐漸站穩腳步，接下來要處理的傷患與突發事故也將更加棘手，除了分秒必爭的搶救任務，白江赫還得想辦法擴大外傷醫療體系，讓更多患者能及時獲救。製作方面同樣保留原幕後班底，第1季導演李度潤確定繼續執導，這次還將親自操刀劇本，至於第2、3季的正式上線日期，Netflix目前尚未公布。