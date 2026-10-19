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沈富雄示警蔣萬安恐落選 「日落西山」說引爆討論

沈伯洋回應選情評論：11月28日前都是挑戰者

2026首都選戰進入倒數激戰階段，台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨參選人沈伯洋則挾「洋流」攻勢全力搶攻。前立委沈富雄近日公開示警「蔣萬安可能會落選」，更以「日落西山」形容蔣萬安的選情，引發政壇熱議。面對外界對選戰局勢的各種解讀，沈伯洋今（19）日受訪時表示，尊重各界評論，但強調在11月28日投票前，民進黨始終都是挑戰者。沈富雄近日在《TVBS戰情室》節目中直言，蔣萬安「可能會落選」，並指出台北市長選戰尚未正式開打，外界就已看好沈伯洋，這樣的情勢反而隱藏著不小危機。他也呼籲藍營主持人不要再邀請沈伯洋上節目，認為這樣可能間接替對手增加曝光、助長聲勢。沈富雄更以「現在蔣萬安啊，日落西山了⋯⋯還沒有落啦，但是很像要日落西山了，因為夕陽了，你知道嗎？」形容蔣萬安的選情。相關言論曝光後迅速引發討論，也有綠營支持者認為，這番示警可能是在營造選情危機感，藉此刺激藍營支持者提高警覺、催出基本盤。對於沈富雄的評論，以及外界對台北市長選戰的各種分析，沈伯洋今日在接受吳淡如廣播節目專訪前表示，大家的評論他都予以尊重，但自己對選戰的定位相當清楚。沈伯洋指出，從過往選舉經驗來看，民進黨在台北市始終處於「挑戰者」的位置，從歷次選舉來看，也不是都這麼樂觀。因此，即使外界對沈伯洋的選情抱持不同看法，他仍強調：「到1128之前，我們都是挑戰者。」隨著投票日逼近，蔣萬安與沈伯洋的選戰攻防持續升溫，外界也將關注雙方接下來如何爭取選民支持。