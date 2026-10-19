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▲唐美雲把洋流絲帶別在身上，公開挺沈伯洋。（圖／翻攝自IG）

2026台北市長選戰持續升溫，歌仔戲天后唐美雲也被捕捉到身上別著橘色「洋流慧聚」飄帶，公開力挺民進黨台北市長候選人沈伯洋，畫面曝光後吸引許多網友討論，她本人也親自回應「大家一起來！」邀請公民公開支持自己心儀的人選。唐美雲昨日出席活動「承功－新秀舞臺」，謝幕感謝觀眾時，被發現脖子上特別繫著橘色「洋流慧聚」飄帶，甚至把「洋流」字體往外公開展示，畫面公開後，掀起許多支持沈伯洋的選民留言「跟唐老師一起慧聚洋流」，想不到居然獲得本人回應「大家一起來！」事實上，這並不是唐美雲第一次公開表態支持民進黨，她上個月就現身在新北市長候選人蘇巧慧的競選總部成立大會，就算當天下著大雨，她依舊坐在台下為好友應援，本次更是直接把洋流絲帶綁在身上，展現了自己的政治立場除了選舉話題，唐美雲近期也帶著歌仔劇團到馬來西亞演出，唐美雲帶著50位演員登上歷史古蹟大華戲院，演出經典戲曲《龍鳳情緣》，兩場演出吸引千名觀眾入場，現場反應熱烈。