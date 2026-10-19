你有多久沒用過竹子做的東西了？過去，竹筍是餐桌上的家常菜，竹籃、竹椅、竹編農具更是生活必需品。如今，這些熟悉的身影逐漸被塑膠取代，曾經養活無數家庭的竹產業，也慢慢失去市場。但在台南龍崎，一群投入地方創生15年的團隊，正試著替竹子找回新的工作。山海屯社會企業發起「竹光生活」全竹循環募資計畫，將竹筍、竹材、竹炭與加工剩餘物，開發成食品、餐具、香氛、盆器及寵物用品，希望透過市場消費，重新串起竹農、加工業者與地方職人的生計。
曾經養活一個地方的竹子，為何沒人用了？
「我是竹筍養大的孩子。」山海屯社會企業執行長蘇莞婷笑著說。童年暑假，她在祖父的竹筍加工廠度過，鍋爐轟隆作響、蒸熟的竹筍傾瀉而下，伴隨削筍阿嬤們的聊天聲，是她最難忘的家鄉記憶。直到返鄉投入地方工作，她才重新發現，新化、關廟、龍崎一帶，曾是興盛的竹筍與竹編產地。光是新化大坑，過去就有三間竹筍加工廠。然而，當塑膠製品大量取代傳統竹編器具，加上人工成本攀升，竹材失去經濟價值，竹林也逐漸面臨缺乏管理的困境。「大家都說竹子很好，但如果沒有市場，誰願意繼續做？」蘇莞婷點出竹產業振興最現實的問題。
從竹林到餐桌，讓竹子重新找到工作
轉機來自企業對ESG、減碳與竹林管理的關注。竹子生長快速，具有固碳潛力，但竹林需要適當經營與疏伐。過去需要付費清運的竹材，如今有機會成為循環利用的原料。「竹光生活」因此從全竹利用出發，嘗試讓竹子的不同部位，都找到適合的用途。黑色外皮的竹炭蛋黃酥、四種口味的竹炭銅鑼燒，讓竹炭成為有趣的味覺體驗；含50%竹材的低碳便當盒與寵物碗，讓竹子重新回到餐桌；結合台語「賺錢龍」諧音的「炭崎龍」擴香石，更把龍崎地方特色變成討喜的生活禮物。此外，還有竹筍水餃、風味竹鹽、竹編提籃、香草盆栽及竹森林香氛等產品。從吃的、用的到送禮，消費者不必改變生活習慣，就能找到支持台灣竹產業的方式。
買的不只是一件商品，而是地方繼續發展的機會
竹光生活不只是開發環保商品，更希望建立能持續運作的地方產業鏈。竹重新有人用，產地才有人做；產地有人做，竹林才有人顧，這也是團隊投入這項計畫的核心信念。此次募資以召集600位「竹林共建人」為目標，邀請民眾從日常消費開始參與。企業也能透過低碳餐具採購、員工餐廳及永續禮品等方式，參與地方產業循環。竹光生活募資進行中，邀你替竹子找份新工作「真正的永續，不是為了保育而犧牲生活，而是讓日常選擇成為環境改善的動力。」竹光生活已於10月1日在嘖嘖募資平台上線，預計12月2日截止。下一次買點心、挑禮物或添購生活用品時，不妨讓台灣竹子也有一個選擇的機會。
竹光生活｜全竹循環募資計畫
募資期間：2026年10月1日至12月2日
https://www.zeczec.com/projects/mogather
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「我是竹筍養大的孩子。」山海屯社會企業執行長蘇莞婷笑著說。童年暑假，她在祖父的竹筍加工廠度過，鍋爐轟隆作響、蒸熟的竹筍傾瀉而下，伴隨削筍阿嬤們的聊天聲，是她最難忘的家鄉記憶。直到返鄉投入地方工作，她才重新發現，新化、關廟、龍崎一帶，曾是興盛的竹筍與竹編產地。光是新化大坑，過去就有三間竹筍加工廠。然而，當塑膠製品大量取代傳統竹編器具，加上人工成本攀升，竹材失去經濟價值，竹林也逐漸面臨缺乏管理的困境。「大家都說竹子很好，但如果沒有市場，誰願意繼續做？」蘇莞婷點出竹產業振興最現實的問題。
從竹林到餐桌，讓竹子重新找到工作
轉機來自企業對ESG、減碳與竹林管理的關注。竹子生長快速，具有固碳潛力，但竹林需要適當經營與疏伐。過去需要付費清運的竹材，如今有機會成為循環利用的原料。「竹光生活」因此從全竹利用出發，嘗試讓竹子的不同部位，都找到適合的用途。黑色外皮的竹炭蛋黃酥、四種口味的竹炭銅鑼燒，讓竹炭成為有趣的味覺體驗；含50%竹材的低碳便當盒與寵物碗，讓竹子重新回到餐桌；結合台語「賺錢龍」諧音的「炭崎龍」擴香石，更把龍崎地方特色變成討喜的生活禮物。此外，還有竹筍水餃、風味竹鹽、竹編提籃、香草盆栽及竹森林香氛等產品。從吃的、用的到送禮，消費者不必改變生活習慣，就能找到支持台灣竹產業的方式。
買的不只是一件商品，而是地方繼續發展的機會
竹光生活不只是開發環保商品，更希望建立能持續運作的地方產業鏈。竹重新有人用，產地才有人做；產地有人做，竹林才有人顧，這也是團隊投入這項計畫的核心信念。此次募資以召集600位「竹林共建人」為目標，邀請民眾從日常消費開始參與。企業也能透過低碳餐具採購、員工餐廳及永續禮品等方式，參與地方產業循環。竹光生活募資進行中，邀你替竹子找份新工作「真正的永續，不是為了保育而犧牲生活，而是讓日常選擇成為環境改善的動力。」竹光生活已於10月1日在嘖嘖募資平台上線，預計12月2日截止。下一次買點心、挑禮物或添購生活用品時，不妨讓台灣竹子也有一個選擇的機會。
竹光生活｜全竹循環募資計畫
募資期間：2026年10月1日至12月2日
https://www.zeczec.com/projects/mogather