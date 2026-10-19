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日本職棒阪神虎隊於今（19）日召開記者會，球團本部長嶌村聰正式宣布，球團同意本季榮膺「三冠王」的主砲佐藤輝明透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB）。這是阪神虎隊史首次有野手透過該制度轉戰大聯盟，佐藤輝明多年來的旅美夢想終於成真。現年27歲的佐藤輝明自2021年加盟阪神以來便扛下球隊重任，入隊6年內帶領球隊3度奪下聯盟冠軍，本季更以打擊率3成06、39轟、106分打點的驚人成績勇奪中央聯盟三冠王，並助阪神達成隊史首次央聯連霸。此外，他在今年3月也曾代表日本武士隊征戰世界棒球經典賽（WBC）。阪神球團本部長嶌村聰表示，佐藤輝明自2024年底便向球團表達強烈的大聯盟挑戰意願。球團在18日正式向佐藤傳達放行入札的決定，佐藤當下回應「非常感謝」。嶌村聰坦言：「特別是今年他留下了非常出色的成績，6年來帶領球隊3次奪冠。對球團來說這是個非常沉重且艱難的決定，但我們希望能背後推佐藤一把，支持他的挑戰。」佐藤輝明透過球團向球迷與隊友表達感謝：「這一次，非常感謝球團尊重我的想法。在虎隊效力期間，和隊友們度過的每一天都非常開心，對於球迷們溫暖的應援也打從心底感謝。接下來也請繼續幫我加油。」根據規定，入札申請將於11月1日正式展開，期限至12月15日截止。隨著佐藤輝明確定叩關大聯盟，他會加盟哪一隊也迅速掀起討論。美媒《Roundtable Sports》指出，上季曾網羅村上宗隆的芝加哥白襪隊，有望再度將目光投向日本市場，將佐藤輝明視為補強外野與打線的重要目標。美媒分析，佐藤輝明不僅主打三壘，在WBC日本代表隊中也累積豐富的外野守備經驗，兼具強力長打、大賽經驗與多守位的能力，在今冬的海外自由市場中將極具吸引力。多守位的能力大幅提升了他的市場賣相，吸引包括紅人、遊騎兵、費城人等隊派員去到視察。大聯盟官網日前更專文報導，點名紐約大都會、費城人、紐約洋基、洛杉磯道奇、西雅圖水手與舊金山巨人等6支球隊為潛在熱門買家，並引述美職資深探訪談，指出美職球隊計畫以「外野手為主軸、兼顧內野」的佈局來網羅這位重砲手。