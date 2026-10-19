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柯志恩砸3千多萬買房地 賴瑞隆妻擁4房8土地

柯志恩有價證券逾2669萬元 賴妻基金逾2764萬元

中選會近日公布公職候選人財產申報資料，國民黨高雄市長參選人柯志恩存款逾1354萬元、有價證券約2669萬元，兩年多前更斥資3450萬元購入高雄市鼓山區房地；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆個人存款約307萬元，名下未申報自有房產，相關不動產主要登記在妻子陳怡元名下，而陳怡元申報的基金受益憑證逾2764萬元。根據中選會公布的資料，2026年高雄市長選舉共有張靜、賴瑞隆、王肇民、柯志恩、洪方隆5人登記參選，經資格審查後，候選人財產申報內容也隨之公開。不動產方面，柯志恩於2023年底以3450萬元購入高雄市鼓山區青海段房地，另申報在屏東縣崁頂鄉因共有物分割取得的土地；至於債務部分，柯志恩名下申報因購置不動產所背負的房貸，餘額逾1652萬元。反觀賴瑞隆個人名下則未申報自用房產，妻子陳怡元名下持有高雄市苓雅區五權段8筆土地，以及4間房屋，相關不動產購置授信房貸餘額合計逾1736萬元。交通工具方面，柯志恩名下申報2輛進口車，包括一輛取得時間已超過5年的LEXUS休旅車，以及2023年以178萬元購入的VOLVO；賴瑞隆則於2026年1月購入一輛排氣量約2500c.c.的TOYOTA座車，申報取得價額逾296萬元。金融資產方面，柯志恩申報存款逾1354萬元、有價證券逾2669萬元，持有聯電、台達電等上市櫃公司共48檔零股；其夫洪德成另有美國國債、海外指數基金等投資。賴瑞隆則申報個人存款約307萬元，名下未申報個股股票；妻子陳怡元持有的基金受益憑證則逾2764萬元，其中重押元大台灣50（0050），還包括了國泰金融債等標的。