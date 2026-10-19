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國票金控今（19）日舉行法說會，也說明公司薪酬改革，獎金制度首長當年度變動薪資總額不得超過固定薪資總額，首長月薪也設天花板，比照公股，集團一體適用，金控首長10月已先行，金控子公司待董事會通過，預計11月生效。至於外界關注國票金「公公併」議題，國票金強調，「不排除任何可能併購方案」，各方案也都在評估，並將秉持3大原則，只是目前沒具體進度，無法對外說明。國票金今（2026）年9月董事會通過集團薪酬改革，國票金今日表示，薪酬改革主要分2部分，「獎金制度」首長部分會做限制，未來獎金變動薪資不得超過固定薪資，整個集團一體適用。此外，首長月薪部分，也設定天花板比照公股，同樣整個集團一體適用，等比例下降，只是金控首長10月先行，金控各子公司因要董事會通過，預計11月生效。至於外界關注國票金「公公併」議題，國票金強調，不會排除任何可能併購方案，各方案也都在評估，並會秉持3大原則，包括一定要配合政府政策、考量市場合理性，還有勞資協議、員工安置，但目前沒具體進度，無法對外說明。不過，彰銀董事會通過授權董事長成立專案小組，並公告遴選財務顧問，進行可行性評估的相關前期評估，引發市場揣測是在為併購國票金做準備。今日金管會主委彭金隆在立法院財政委員會也被問到，若國票金與彰銀合併，金控旗下兩家銀行可併存嗎？彭金隆不對個案做評論，但表示，就過去經驗而言，金控下擁有兩家同性質子公司，「法規上沒有不行，但實務上會給合併期間整併」。對於外界關注若真的「公公併」，未來樂天銀行何去何從？國票金在法說會上強調，過去評估併購方案，也會把樂天銀行考慮進去，但樂天銀行不是金控主導，是日方的團隊負責經營，與其他2家網路銀行一樣，是否有整併需要，還無法具體評估，但實體銀行跟網路銀行經營特性與目標客群有非常顯著不同，目前併存不是不可能，未來會與主管機關充分討論可行方案。