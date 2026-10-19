我是廣告 請繼續往下閱讀

♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

迎來10月下旬，表示，本週雙子座、處女座與天蠍座運勢稱霸全場，雙子座喜迎幸運好桃花，處女座復合後甜蜜滿分，天蠍座更有職場一夕成名與離結婚不遠的大好運。然而，Princess也提醒，金牛座恐面臨兩敗俱傷的愛情；獅子座與摩羯座需嚴防三角戀襲擊或桃花遭攔截；射手座與巨蟹座需注意脾氣火氣與職場小人，避免起衝突受傷。本週運勢重點：愛情這週愛情方面發揮勇者的一面，即使對方無心，也當第一個開口說愛的人。◾ 工作、事業運：勞心勞累，談成生意不容易。◾ 愛情、桃花運：面對愛情是勇敢追愛去，但是對方沒有到喜歡你的地步。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情方面是談了一場兩敗俱傷的愛情。◾ 工作、事業運：小心對方不爽，可能會有言語衝突，雖然有成交的機會，但你的打擊也不小。◾ 愛情、桃花運：彼此的態度都太尖銳，太直接，間接毀了愛情。本週運勢重點：日常、愛情這週愛情日常方面都有好消息傳來，像是有好事發生，好桃花降臨，是本週最幸運。◾ 工作、事業運：職場人際關係若是處得不好，會保持距離。◾ 愛情、桃花運：有好桃花出現，是你會喜歡的外表。本週運勢重點：工作這週各方面都需要注意自己的個性，需要收斂一下。◾ 工作、事業運：要注意人事問題，小心不開心就招來捅刀。◾ 愛情、桃花運：老夫老妻般的感情，若是有不開心，頂多是沒那麼熱愛短短一陣子，無傷大雅。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有三角戀襲擊，你不喜歡對方，但是也沒有其他好對象。◾ 工作、事業運：業績差，而且毫無其他機會。◾ 愛情、桃花運：若是有出現追求者，那會是三角戀。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有復合運，幸福的不言而喻。◾ 工作、事業運：有好的部分把差的部分替補上，像是案子沒簽成，下一個就會成。◾ 愛情、桃花運：有斷聯的對象很大機會復合，而且感情甜蜜得不可思議。本週運勢重點：愛情這週愛情方面曖昧的對象有斷掉的可能，而且緣分不足。◾ 工作、事業運：小心犯小人，而且動作頻頻，只好先保持距離。◾ 愛情、桃花運：對方不想發展，你也就放他走了。本週運勢重點：日常、工作這週工作方面跟功成名就有很大的關係，或成為某個行業的佼佼者。◾ 工作、事業運：有一夕之間成名的機會，或到達某個地位，而且很快很輕鬆。◾ 愛情、桃花運：離結婚不遠，態度要積極。本週運勢重點：工作這週各方面都要注意火氣大的對方，避免自己受傷害。◾ 工作、事業運：小心起衝突、犯小人，導致沒什麼機會，而且對方本來就不喜歡你。◾ 愛情、桃花運：人際上小心起衝突。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方有了更喜歡的人了，你們的關係開始改變。◾ 工作、事業運：談生意不好談，也不太穩定，而且各種時間條件對不上。◾ 愛情、桃花運：小心桃花被攔截。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方真的很愛你，你不是想要，只是有時候需要。◾ 工作、事業運：注意溝通的問題，有點溝通不良，而反覆爭吵。◾ 愛情、桃花運：對方很愛你，可惜現在不是你想戀愛曖昧的時候，會有點糾纏。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有桃花出現，可是不是你的菜。◾ 工作、事業運：小心破財，花的比賺的多。◾ 愛情、桃花運：這週桃花運不旺；對方很愛你，但是是你想封鎖的那種類型。