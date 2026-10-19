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▲氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，宜蘭縣、基隆市暴風侵襲機率最高，達51%。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵明後天迎巔峰 宜蘭、基隆暴風侵襲率51%

▲薔琵颱風威力持續增強，周五與周六風雨影響最劇烈，北部及東半部需慎防局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

強烈颱風薔琵威力提升，中央氣象署表示，薔琵颱風今（19）日白天又再增強，明後天（10月20日至10月21日）將達到巔峰，近中心風速上看每秒60公尺，最新暴風侵襲機率顯示，宜蘭、基隆已達51%，雙北也有48%至49%，預估周五、周六（10月23日至10月24日）可能朝宜蘭近海通過，仍不排除登陸東半部的可能。強烈颱風薔琵，今（19）日下午，位置在北緯14.3度，東經138.4度，以每小時20公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑100公里。氣象署說明，由於海溫偏暖、環境適合發展，薔琵颱風在今天白天完成結構重整後，強度又略微提升，明後天薔琵颱風會來到巔峰強度，近中心風速有機會來到每秒60公尺，接近台灣時會出現減弱，但仍維持強颱姿態。據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天下午2時，宜蘭縣、基隆市暴風侵襲機率最高達51%，台北市其次來到49%，新北市、花蓮縣皆為48%，桃園市則是45%。路徑方面，薔琵颱風周四、周五會因為太平洋高壓減弱而北轉，相較於前兩天，今天整體路徑有「往東修正」的趨勢，周五、周六可能「朝西北通過宜蘭近海」機率較大，但目前仍無法排除「中心登陸東半部」的可能，還需要持續觀察。