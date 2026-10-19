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▲水源資本與MINIMUS團隊於日本進行合作交流，雙方將從策略投資延伸至品牌海外發展與跨境資源整合。（圖／業者提供）

水源資本（Headwater Capital）宣布投資日本企業家ROLAND（羅蘭）旗下服飾品牌MINIMUS母公司Minimus Inc.，將共同拓展亞洲市場，並推動新生活風格品牌TIM海外布局。台灣列為重要市場之一，雙方預計今年底在台舉辦邀請制新品發表會，呈現品牌概念及首波產品。這項合作除資金投入，也涵蓋市場進入、通路拓展與品牌合作。水源資本將透過JPass串聯台日品牌、產業及商務資源，協助MINIMUS與TIM建立海外營運所需的在地網絡，從日本逐步拓展亞洲市場。MINIMUS以極簡設計為品牌特色，新品牌TIM則將產品範圍延伸至生活器物、服飾及香氛，以日本禪意、侘寂美學與職人工藝為設計靈感，著重材質、留白及日常使用體驗。依品牌規畫，TIM首波產品預計包括茶器、玻璃器皿、餐具、日常用品、服飾、蠟燭，以及個人與空間香氛，也將探索日本各地傳統工藝及製造技術，透過當代設計轉化為生活用品。TIM希望傳遞的不只是產品，而是透過每天接觸的物件、穿著與氣味，讓人重新感受自己與日常生活，實踐品牌精神——「Open your senses. Listen to your innervoice.」雙方團隊已在日本進行合作交流，後續將從策略投資延伸至海外品牌發展及跨境資源整合。水源資本創辦人Venson表示，投資考量除了ROLAND的個人影響力，也看重其團隊對美學、品質與生活方式的長期投入，以及將日本文化與工藝轉化為國際消費產品的潛力。水源資本希望結合資金與跨境產業資源，協助品牌走向亞洲及國際市場。預計年底舉行的台灣新品發表會，將邀請台日品牌、產業人士、投資人及合作夥伴參加，除展示TIM新系列，也規畫呈現ROLAND系列氣泡酒。活動將透過服飾、生活器物、香氣、飲品與空間體驗，呈現ROLAND對生活美學的完整想像，並邀請台日品牌、產業人士、投資人及合作夥伴共同參與，象徵MINIMUS與TIM正式展開下一階段的海外發展。