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▲吳謹言傳出懷二胎消息，凸肚畫面瘋傳。（圖／翻攝自微博）

中國演藝圈近日爆出多名藝人懷孕、或已生孩子的消息，像是《蘭香如故》李夢傳出已低調生下女兒、黃子韜與徐藝洋夫妻檔證實孩子已2歲的消息等。不料近日又傳出有藝人懷孕，以《延禧攻略》走紅的吳謹言今（19）日遭爆已懷二胎，凸肚畫面瘋傳，雖然消息尚未證實，但接連的喜訊，也讓中國網友忍不住直呼：「內娛進入大懷孕時代。」吳謹言在今日傳出懷孕消息，遭大陸知名狗仔蘇小五公開一段偷拍畫面，只見影片中吳謹言戴著帽子與口罩的遮好遮滿，穿上白色短袖上衣搭配牛仔吊帶褲跟老公洪堯在街頭等代駕，不時親密擁抱，看起來非常甜蜜。不過仔細看的話，可以看見吳謹言小腹有微微凸起，加上她曾說過有二胎計畫，因此引發懷孕的猜測。不過也有眼尖網友發現，吳謹言在影片中的穿著與目前天氣不符合，懷疑是該名狗仔拿舊素材造謠。除此之外，由於吳謹言17日才出席新劇《刀筆娘子》開機儀式，當時體態看起來依然纖細，部分網友也認為有可能是衣服剪裁、或是剛吃完飯的視覺誤差。吳謹言在2024年9月無預警宣布與男星洪堯結婚的消息，兩人曾一同出演《延禧攻略》，分別飾演女主角魏瓔珞與和親王弘晝，之後還再度合作《皓鑭傳》，漸漸擦出愛火後便低調交往，同居約7年宣布結婚，並在2025年2月迎來了女兒。