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▲2026高雄漾藝術博覽會以青年藝術家為主角，規劃徵件新銳創作、多元內容特展、城市藝廊串聯、藝術療癒市集與藝術同好聯誼活動。（圖／高市府文化局提供）

2026高雄漾藝術博覽會將於11月13日至15日在駁二藝術特區P3倉庫登場，以青年藝術家為主角，規劃徵件新銳創作、多元內容特展、城市藝廊串聯、藝術療癒市集與藝術同好聯誼活動，並與ArtIN國際藝術博覽會推出聯合預售早鳥票。高市府文化局長王文翠表示，漾藝博今年除展出新銳藝術家作品，特展區也呈現不同文化背景與藝術脈絡的創作，並有藝術家現場創作、藝術走讀、工作坊等活動。「漾藝新徑」串起高雄城市展覽空間，讓藝術成為城市旅行的一部分；展期間還有藝術療癒市集、藝術同好交友會。2026漾藝博規劃兩大展區，「藝術新漾態—徵件新銳區」經評選展出34位新銳藝術家，由多個獨立小型個展組成大型聯展；「藝術多漾性—特展區」則以開放的視野拓展藝術的邊界，涵蓋國際交流策展、金屬材質設計及高雄獎等內容。「漾藝新徑」於10月31日搶先開跑，串聯各具風格的高雄藝廊與藝文空間，可依自身步調自由安排觀展，延伸出一趟高雄城市藝術散步。今年漾藝博也推出全新主題活動，攜手後院藝術療癒市集團隊，以「回音」為主題，於自行車倉庫舉辦集結花藝、香氛、服飾、陶藝、頌缽、卡牌及聲音浴等多元體驗的市集；「Young相遇在藝博」藝術同好聯誼活動，策劃一場輕鬆有趣又充滿文藝感的交流聚會，透過一起逛展、文字與藝術拼貼共創等環節，為藝術愛好者找到志趣相投的同好。同時，漾藝博攜手ArtIN國際藝術博覽會推出聯合預售票優惠，第二屆ArtIN將於11月12日至15日於P2倉庫登場，以「藝術的未來，由你來定義。」即日起「2026高雄漾藝術博覽會 X ArtIN國際藝術博覽會」聯合早鳥預售票及藝術同好聯誼活動開放售票，詳細資訊請至漾藝博官網查詢。