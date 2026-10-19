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陳學聖「清兵入關」說引議論 蔣萬安：應看完整原文

盧秀燕：國民黨新世代不一樣了 不再為自己打算、互相破壞

蔣萬安選戰祭兩大奇兵 盧秀燕看好五立委未來操盤能量

台中市長盧秀燕今（19）日正式接任台北市長蔣萬安競選總部主任委員，引發關注，前國民黨立委陳學聖日前以「引清兵入關」形容這項人事安排。對此，盧秀燕表示，外界對選戰有各種想像，但國民黨基層與新世代已經不一樣了，「過去為自己打算，為自己來破壞的，是以前」，如今大家團結合作、開誠布公、互相幫忙，正展現出「國民黨改革的新氣息」，與過去截然不同。陳學聖昨（18）日指出，盧秀燕與蔣萬安都被視為2028總統熱門人選，兩人存在微妙的競爭關係，蔣萬安此時找盧秀燕協助，等同「引清兵入關」，未來若勝選連任，恐怕不方便順勢再喊選總統。對此，蔣萬安表示，大家可以去看陳學聖的原文，「他完全沒有這個意思」。他指出，面對目前的挑戰，自己誠懇、主動提出邀請，雖然這次人事安排前所未見，但長期以來受到盧秀燕的照顧與提攜，因此對於盧秀燕願意在這個時間點承擔責任，感到非常感謝。蔣萬安強調，這不只是站在個人的角度，更是希望讓台北的進步能夠持續下去，不論對國家、城市或所有市民而言都有利。他也提到，這次搭配五位台北市立委組成競選團隊，大家不僅非常了解台北，也經歷過各式戰役，接下來40天將以團隊方式全力以赴。盧秀燕則表示，外界對於選戰會有各種想像，但她非常認同立委徐巧芯日前所說的一句話，就是大家不要忽略國民黨基層及新世代已經不一樣了。盧秀燕直言，「過去為自己打算，為自己來破壞的，是以前」，如今新世代國民黨有改革、反省的決心，大家團結合作、開誠布公、互相幫忙，這就是目前競選團隊所展現的陣容。盧秀燕舉例，自己願意協助蔣萬安，蔣萬安也主動打電話給立法院副院長江啟臣，而江啟臣也毫無保留地表示，「可以，沒問題，秀燕姐大家共用」。盧秀燕強調，這就是國民黨的新世代，彼此團結、互相珍惜、互相幫忙，大家共同合作，展現出國民黨改革的氣息，「跟過去不一樣了」。盧秀燕進一步指出，蔣萬安這次選戰其實出了兩個奇兵，第一個是邀請她擔任競選總部主任委員，第二個則是讓立法委員挑起選戰大樑。這次由首都立委擔任競選核心，無論是選戰經驗、個人能力、專業，或是輔選能力，都是前所未見的安排。她也提到，自己所屬世代未來終究會退休，而這些立委經過這場首都大選後，未來無論在首都或全國選戰，都將具備操盤與輔選的能量。盧秀燕指出，包括羅智強、李彥秀、賴士葆、王鴻薇及徐巧芯，這次都會全力以赴，一方面是因為蔣萬安的託付，另一方面也是出於對台北這座城市的感情，希望讓城市更好。盧秀燕最後強調，這次由立法委員親自操兵、帶兵打仗，投入首都市長選戰，是非常難得的經驗，也相信經過這次選戰，五位立委未來的操盤能量將不可限量。