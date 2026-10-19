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薔琵最新預測路徑仍有差異！AI模式僅約6％至8％

▲若將所有1151條預報路徑合併計算，颱風中心登陸台灣的機率約為10.9％；若以各系集模式等權重平均，則為23.5％。（圖／賈新興臉書）

薔琵對台灣影響3大情境！AI模式路徑成最佳情況

▲賈新興也提到，中央氣象署（CWA）的預報路徑相較其他國家官方預報偏東。（圖／賈新興臉書）

登陸機率僅供參考！後續路徑才是觀察重點

薔琵颱風持續逼近，未來是否轉向北上，或持續朝西移動並影響台灣，仍有待觀察。氣象專家賈新興分析超級電腦及人工智慧（AI）預報模式後指出，各系集模式對颱風路徑的預測存在明顯差異，其中，但其他模式的預測結果則明顯偏低。若將全部1151條預報路徑合併統計，，也顯示目前預報仍存在高度不確定性。根據賈新興整理的預報資料，各系集模式對薔琵颱風是否登陸台灣的評估差異甚大。其中，IFS-ENS預估登陸機率為74.0％；人工智慧預報系統AIFS-ENS則為5.9％，FNV3系集為6.0％，FNV3-Large系集為8.3％。若將所有1151條預報路徑合併計算，；若以各系集模式等權重平均，則為。賈新興指出，從數據來看，不同模式對颱風路徑及登陸可能性的判斷仍有明顯落差，不能只根據單一模式的高機率，就認定颱風將直接登陸台灣。針對不同預報路徑，賈新興指出，最壞情境是歐洲模式及美國模式的預測，偏向颱風朝台灣陸地移動；次壞情境AIFS預測則顯示，颱風可能從台灣東北部海面掃過。相較之下，最佳情境的AIFS系集及FNV3系集對台灣的影響機率較低。賈新興也提到，中央氣象署（CWA）的預報路徑相較其他國家官方預報偏東，但其他國家的官方預報仍有朝台灣陸地前進的情境。由於不同模式對颱風路徑的預測尚未收斂，後續仍須持續觀察各國模式及官方預報的變化，才能進一步判斷薔琵颱風對台灣的實際影響。賈新興補充，整體而言，目前各系集模式對薔琵颱風的預測差異仍明顯，雖然部分模式提出颱風中心可能登陸台灣的情境，但全部預報路徑合併計算後，登陸機率約為10.9％，各系集等權重平均則為23.5％。而這些數值是依特定預報模式及統計方法計算的結果，也並非颱風實際登陸的確定機率。隨著預報時間縮短，颱風路徑仍可能調整，仍需持續關注中央氣象署發布的最新颱風資訊及警報。