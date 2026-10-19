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自今年四月改裝開幕以來，大立空中樂園持續受到高雄市民關注。高雄大立表示，開幕至今陸續接收到許多民眾對於場地活動的詢問與需求，從求婚、樂團演出，到學校社團成果發表等不同形式的活動，顯見空中樂園不僅是遊樂空間，更具備承接各類城市活動、創造共同回憶的可能性。此次特別攜手高雄內門辦桌第三代「金葉摸油湯」，推出「大立空中辦桌｜10月特別企劃」，於17日在大立RF空中樂園RIZZ席開限定8桌、共80位名額，把傳統辦桌文化搬上高空，打造結合遊樂園、飲食與音樂的城市宴席。此次菜單也特別融入高雄港灣意象與在地海味，結合經典辦桌菜色與金葉摸油湯的手路菜功夫，呈現一桌屬於高雄、也屬於大立空中樂園的辦桌滋味。高雄大立表示，空中樂園自開幕以來，希望不只是提供遊樂設施，而是讓這座熟悉的場域重新回到高雄人的生活之中，透過不同主題與形式的活動，創造屬於這個世代的新記憶。此次邀請金葉摸油湯團隊合作，正是希望以辦桌這項具有高度在地情感的飲食文化，讓更多年輕族群走進空中樂園，也讓不同世代都能在熟悉的樂園景色中共同參與。未來也將持續邀請與高雄城市文化及生活相關的團隊合作，讓這座曾經陪伴許多高雄人成長的樂園，在新的時代持續發生更多故事。