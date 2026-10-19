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⭐️各位置選手分數一次看⭐️

位置 球員 分數 位置 球員 分數 投手 ★蔣銲 192 投手 曾峻岳 7 布雷克 98 陳冠宇 4 梅賽銳 26 鍾允華 3 羅戈 15 曾家輝 1 黃子鵬 9 鈴木駿輔 1 捕手 ★陳重羽 184 捕手 宋嘉翔 4 高宇杰 119 蔣少宏 4 林辰勳 14 劉時豪 3 戴培峰 10 一壘手 ★范國宸 203 一壘手 林子豪 43 朱育賢 74 二壘手 ★林澤彬 203 二壘手 李凱威 54 岳東華 84 三壘手 ★潘傑楷 188 三壘手 吳念庭 36 劉基鴻 96 王念好 5 游擊手 ★張政禹 162 游擊手 馬傑森 25 江坤宇 119 陳聖平 8 曾子祐 39 外野手 ★陳傑憲 190 外野手 陳文傑 29 ★陳晨威 100 宋晟睿 5 ★郭天信 42 孔念恩 1 指定打擊 ★魔鷹 193 指定打擊 王威晨 26 張育成 117 林泓育 7

2026明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月2日晚間6點30分在台北萬豪酒店盛大舉行。歷經一整季的激烈競爭，球員們在球場上展現精湛球技，於各守備位置繳出亮眼成績。「2026中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊」得獎名單率先揭曉，往年都能收穫許多大獎的中信兄弟竟全槓龜。值得一提的是，凡是得獎的選手就能抱回3萬元獎金。味全龍洋投蔣銲本季扮演球隊重要戰力，先發出賽21場，累計投球133.1局，失掉28分，其中22分為責失分，並送出136次三振，繳出1.49防禦率的優異成績，一舉拿下防禦率王、三振王兩大獎項，再添「最佳九人投手獎」，展現宰制力十足的投球實力。統一7-ELEVEN獅陳重羽本季打擊表現明顯提升，出賽95場、累計255個打數，敲出78支安打、1支全壘打，貢獻26分打點，打擊率達3成06、上壘率3成79、長打率3成57，繼2018年後，再度繳出單季打擊率突破三成的成績，拿下生涯第三座「最佳九人捕手獎」。富邦悍將一、二壘手雙雙獲獎，隊長范國宸持續展現長打火力，適時串聯球隊攻勢，本季出賽113場、累計393個打數，敲出111支安打、13支全壘打，貢獻62分打點，打擊率2成82、上壘率3成44、長打率4成27，拿下個人生涯第三座「最佳九人一壘手獎」。林澤彬則迎來生涯突破，各項打擊數據皆創下個人新高，本季出賽95場、累計328個打數，擊出102支安打，打擊率達3成11，貢獻41分打點，以亮眼表現收下「最佳九人二壘手獎」，也是他生涯首座個人獎項。統一7-ELEVEN獅潘傑楷是球隊倚重的中心棒次打者，本季多項數據創下生涯新高，包括出賽114場、383個打數及117支安打，首度達成單季百安紀錄，整季打擊率3成05、上壘率3成96、長打率3成97，展現穩定且具威脅性的打擊火力，榮獲「最佳九人三壘手獎」。味全龍張政禹本季出賽116場，創下生涯新高，累計384個打數、109支安打及45分打點，打擊率2成84，憑藉穩定的表現，終結中信兄弟江坤宇在該獎項的連霸紀錄，拿下「最佳九人游擊手獎」，展現新世代游擊手的競爭實力。三位外野好手脫穎而出，統一7-ELEVEN獅陳傑憲本季出賽96場，累計323個打數，敲出104支安打、5支全壘打，打擊率高達3成22，勇奪打擊王，同時拿下生涯第六座最佳外野手獎，持續展現頂尖打擊實力。樂天桃猿陳晨威本季延續穩定的打擊表現，累計368個打數、112支安打，並完成23次盜壘，打擊率達3成04，攻擊與速度兼具，再度獲選最佳九人外野手，完成該獎項三連霸。味全龍當家外野手郭天信本季僅差一場便達成全勤出賽，457個打數、115支安打、9支全壘打及24次盜壘，打擊率2成52，拿下生涯第三座最佳外野手獎。最佳指定打擊獎項再度由台鋼雄鷹洋將魔鷹拿下，本季出賽116場，累計429個打數、126支安打、20支全壘打，並貢獻90分打點，憑藉強大的打擊火力，一舉囊括安打王、全壘打王及打點王三大打擊獎項，成為今年個人獎項的最大贏家，同時完成「最佳指定打擊」三連霸，再次證明其在打線中的關鍵價值。註：姓名旁有「★」者代表獲獎或最高分得主。分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。