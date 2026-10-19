2026明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月2日晚間6點30分在台北萬豪酒店盛大舉行。歷經一整季的激烈競爭，球員們在球場上展現精湛球技，於各守備位置繳出亮眼成績。「2026中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊」得獎名單率先揭曉，往年都能收穫許多大獎的中信兄弟竟全槓龜。值得一提的是，凡是得獎的選手就能抱回3萬元獎金。

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最佳投捕：味全龍洋投蔣銲、統一獅陳重羽

味全龍洋投蔣銲本季扮演球隊重要戰力，先發出賽21場，累計投球133.1局，失掉28分，其中22分為責失分，並送出136次三振，繳出1.49防禦率的優異成績，一舉拿下防禦率王、三振王兩大獎項，再添「最佳九人投手獎」，展現宰制力十足的投球實力。

統一7-ELEVEN獅陳重羽本季打擊表現明顯提升，出賽95場、累計255個打數，敲出78支安打、1支全壘打，貢獻26分打點，打擊率達3成06、上壘率3成79、長打率3成57，繼2018年後，再度繳出單季打擊率突破三成的成績，拿下生涯第三座「最佳九人捕手獎」。

富邦悍將一、二壘手雙雙獲獎

富邦悍將一、二壘手雙雙獲獎，隊長范國宸持續展現長打火力，適時串聯球隊攻勢，本季出賽113場、累計393個打數，敲出111支安打、13支全壘打，貢獻62分打點，打擊率2成82、上壘率3成44、長打率4成27，拿下個人生涯第三座「最佳九人一壘手獎」。

林澤彬則迎來生涯突破，各項打擊數據皆創下個人新高，本季出賽95場、累計328個打數，擊出102支安打，打擊率達3成11，貢獻41分打點，以亮眼表現收下「最佳九人二壘手獎」，也是他生涯首座個人獎項。

潘傑楷、張政禹稱霸三壘、游擊防區

統一7-ELEVEN獅潘傑楷是球隊倚重的中心棒次打者，本季多項數據創下生涯新高，包括出賽114場、383個打數及117支安打，首度達成單季百安紀錄，整季打擊率3成05、上壘率3成96、長打率3成97，展現穩定且具威脅性的打擊火力，榮獲「最佳九人三壘手獎」。

味全龍張政禹本季出賽116場，創下生涯新高，累計384個打數、109支安打及45分打點，打擊率2成84，憑藉穩定的表現，終結中信兄弟江坤宇在該獎項的連霸紀錄，拿下「最佳九人游擊手獎」，展現新世代游擊手的競爭實力。

陳傑憲收生涯第6座最佳外野手獎

三位外野好手脫穎而出，統一7-ELEVEN獅陳傑憲本季出賽96場，累計323個打數，敲出104支安打、5支全壘打，打擊率高達3成22，勇奪打擊王，同時拿下生涯第六座最佳外野手獎，持續展現頂尖打擊實力。

樂天桃猿陳晨威本季延續穩定的打擊表現，累計368個打數、112支安打，並完成23次盜壘，打擊率達3成04，攻擊與速度兼具，再度獲選最佳九人外野手，完成該獎項三連霸。味全龍當家外野手郭天信本季僅差一場便達成全勤出賽，457個打數、115支安打、9支全壘打及24次盜壘，打擊率2成52，拿下生涯第三座最佳外野手獎。

「3冠王」魔鷹最佳指定打擊三連霸

最佳指定打擊獎項再度由台鋼雄鷹洋將魔鷹拿下，本季出賽116場，累計429個打數、126支安打、20支全壘打，並貢獻90分打點，憑藉強大的打擊火力，一舉囊括安打王、全壘打王及打點王三大打擊獎項，成為今年個人獎項的最大贏家，同時完成「最佳指定打擊」三連霸，再次證明其在打線中的關鍵價值。

⭐️各位置選手分數一次看⭐️

位置 球員 分數 位置 球員 分數

投手

★蔣銲

192

投手

曾峻岳

7

 

布雷克

98

 

陳冠宇

4

 

梅賽銳

26

 

鍾允華

3

 

羅戈

15

 

曾家輝

1

 

黃子鵬

9

 

鈴木駿輔

1

捕手

★陳重羽

184

捕手

宋嘉翔

4

 

高宇杰

119

 

蔣少宏

4

 

林辰勳

14

 

劉時豪

3

 

戴培峰

10

 

 

 

一壘手

★范國宸

203

一壘手

林子豪

43

 

朱育賢

74

 

 

 

二壘手

★林澤彬

203

二壘手

李凱威

54

 

岳東華

84

 

 

 

三壘手

★潘傑楷

188

三壘手

吳念庭

36

 

劉基鴻

96

 

王念好

5

游擊手

★張政禹

162

游擊手

馬傑森

25

 

江坤宇

119

 

陳聖平

8

 

曾子祐

39

 

 

 

外野手

★陳傑憲

190

外野手

陳文傑

29

 

★陳晨威

100

 

宋晟睿

5

 

★郭天信

42

 

孔念恩

1

指定打擊

★魔鷹

193

指定打擊

王威晨

26

 

張育成

117

 

林泓育

7
註：姓名旁有「★」者代表獲獎或最高分得主。分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。

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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯，在工讀期間累積許多編輯經驗，也為日後的記者撰稿工作奠下...