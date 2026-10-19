2026明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月2日晚間6點30分在台北萬豪酒店盛大舉行。歷經一整季的激烈競爭，球員們在球場上展現精湛球技，於各守備位置繳出亮眼成績。「2026中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊」得獎名單率先揭曉，往年都能收穫許多大獎的中信兄弟竟全槓龜。值得一提的是，凡是得獎的選手就能抱回3萬元獎金。
最佳投捕：味全龍洋投蔣銲、統一獅陳重羽
味全龍洋投蔣銲本季扮演球隊重要戰力，先發出賽21場，累計投球133.1局，失掉28分，其中22分為責失分，並送出136次三振，繳出1.49防禦率的優異成績，一舉拿下防禦率王、三振王兩大獎項，再添「最佳九人投手獎」，展現宰制力十足的投球實力。
統一7-ELEVEN獅陳重羽本季打擊表現明顯提升，出賽95場、累計255個打數，敲出78支安打、1支全壘打，貢獻26分打點，打擊率達3成06、上壘率3成79、長打率3成57，繼2018年後，再度繳出單季打擊率突破三成的成績，拿下生涯第三座「最佳九人捕手獎」。
富邦悍將一、二壘手雙雙獲獎
富邦悍將一、二壘手雙雙獲獎，隊長范國宸持續展現長打火力，適時串聯球隊攻勢，本季出賽113場、累計393個打數，敲出111支安打、13支全壘打，貢獻62分打點，打擊率2成82、上壘率3成44、長打率4成27，拿下個人生涯第三座「最佳九人一壘手獎」。
林澤彬則迎來生涯突破，各項打擊數據皆創下個人新高，本季出賽95場、累計328個打數，擊出102支安打，打擊率達3成11，貢獻41分打點，以亮眼表現收下「最佳九人二壘手獎」，也是他生涯首座個人獎項。
潘傑楷、張政禹稱霸三壘、游擊防區
統一7-ELEVEN獅潘傑楷是球隊倚重的中心棒次打者，本季多項數據創下生涯新高，包括出賽114場、383個打數及117支安打，首度達成單季百安紀錄，整季打擊率3成05、上壘率3成96、長打率3成97，展現穩定且具威脅性的打擊火力，榮獲「最佳九人三壘手獎」。
味全龍張政禹本季出賽116場，創下生涯新高，累計384個打數、109支安打及45分打點，打擊率2成84，憑藉穩定的表現，終結中信兄弟江坤宇在該獎項的連霸紀錄，拿下「最佳九人游擊手獎」，展現新世代游擊手的競爭實力。
陳傑憲收生涯第6座最佳外野手獎
三位外野好手脫穎而出，統一7-ELEVEN獅陳傑憲本季出賽96場，累計323個打數，敲出104支安打、5支全壘打，打擊率高達3成22，勇奪打擊王，同時拿下生涯第六座最佳外野手獎，持續展現頂尖打擊實力。
樂天桃猿陳晨威本季延續穩定的打擊表現，累計368個打數、112支安打，並完成23次盜壘，打擊率達3成04，攻擊與速度兼具，再度獲選最佳九人外野手，完成該獎項三連霸。味全龍當家外野手郭天信本季僅差一場便達成全勤出賽，457個打數、115支安打、9支全壘打及24次盜壘，打擊率2成52，拿下生涯第三座最佳外野手獎。
「3冠王」魔鷹最佳指定打擊三連霸
最佳指定打擊獎項再度由台鋼雄鷹洋將魔鷹拿下，本季出賽116場，累計429個打數、126支安打、20支全壘打，並貢獻90分打點，憑藉強大的打擊火力，一舉囊括安打王、全壘打王及打點王三大打擊獎項，成為今年個人獎項的最大贏家，同時完成「最佳指定打擊」三連霸，再次證明其在打線中的關鍵價值。
⭐️各位置選手分數一次看⭐️
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味全龍洋投蔣銲本季扮演球隊重要戰力，先發出賽21場，累計投球133.1局，失掉28分，其中22分為責失分，並送出136次三振，繳出1.49防禦率的優異成績，一舉拿下防禦率王、三振王兩大獎項，再添「最佳九人投手獎」，展現宰制力十足的投球實力。
統一7-ELEVEN獅陳重羽本季打擊表現明顯提升，出賽95場、累計255個打數，敲出78支安打、1支全壘打，貢獻26分打點，打擊率達3成06、上壘率3成79、長打率3成57，繼2018年後，再度繳出單季打擊率突破三成的成績，拿下生涯第三座「最佳九人捕手獎」。
富邦悍將一、二壘手雙雙獲獎
富邦悍將一、二壘手雙雙獲獎，隊長范國宸持續展現長打火力，適時串聯球隊攻勢，本季出賽113場、累計393個打數，敲出111支安打、13支全壘打，貢獻62分打點，打擊率2成82、上壘率3成44、長打率4成27，拿下個人生涯第三座「最佳九人一壘手獎」。
林澤彬則迎來生涯突破，各項打擊數據皆創下個人新高，本季出賽95場、累計328個打數，擊出102支安打，打擊率達3成11，貢獻41分打點，以亮眼表現收下「最佳九人二壘手獎」，也是他生涯首座個人獎項。
潘傑楷、張政禹稱霸三壘、游擊防區
統一7-ELEVEN獅潘傑楷是球隊倚重的中心棒次打者，本季多項數據創下生涯新高，包括出賽114場、383個打數及117支安打，首度達成單季百安紀錄，整季打擊率3成05、上壘率3成96、長打率3成97，展現穩定且具威脅性的打擊火力，榮獲「最佳九人三壘手獎」。
味全龍張政禹本季出賽116場，創下生涯新高，累計384個打數、109支安打及45分打點，打擊率2成84，憑藉穩定的表現，終結中信兄弟江坤宇在該獎項的連霸紀錄，拿下「最佳九人游擊手獎」，展現新世代游擊手的競爭實力。
陳傑憲收生涯第6座最佳外野手獎
三位外野好手脫穎而出，統一7-ELEVEN獅陳傑憲本季出賽96場，累計323個打數，敲出104支安打、5支全壘打，打擊率高達3成22，勇奪打擊王，同時拿下生涯第六座最佳外野手獎，持續展現頂尖打擊實力。
樂天桃猿陳晨威本季延續穩定的打擊表現，累計368個打數、112支安打，並完成23次盜壘，打擊率達3成04，攻擊與速度兼具，再度獲選最佳九人外野手，完成該獎項三連霸。味全龍當家外野手郭天信本季僅差一場便達成全勤出賽，457個打數、115支安打、9支全壘打及24次盜壘，打擊率2成52，拿下生涯第三座最佳外野手獎。
「3冠王」魔鷹最佳指定打擊三連霸
最佳指定打擊獎項再度由台鋼雄鷹洋將魔鷹拿下，本季出賽116場，累計429個打數、126支安打、20支全壘打，並貢獻90分打點，憑藉強大的打擊火力，一舉囊括安打王、全壘打王及打點王三大打擊獎項，成為今年個人獎項的最大贏家，同時完成「最佳指定打擊」三連霸，再次證明其在打線中的關鍵價值。
⭐️各位置選手分數一次看⭐️
|位置
|球員
|分數
|位置
|球員
|分數
|
投手
|
★蔣銲
|
192
|
投手
|
曾峻岳
|
7
|
|
布雷克
|
98
|
|
陳冠宇
|
4
|
|
梅賽銳
|
26
|
|
鍾允華
|
3
|
|
羅戈
|
15
|
|
曾家輝
|
1
|
|
黃子鵬
|
9
|
|
鈴木駿輔
|
1
|
捕手
|
★陳重羽
|
184
|
捕手
|
宋嘉翔
|
4
|
|
高宇杰
|
119
|
|
蔣少宏
|
4
|
|
林辰勳
|
14
|
|
劉時豪
|
3
|
|
戴培峰
|
10
|
|
|
|
一壘手
|
★范國宸
|
203
|
一壘手
|
林子豪
|
43
|
|
朱育賢
|
74
|
|
|
|
二壘手
|
★林澤彬
|
203
|
二壘手
|
李凱威
|
54
|
|
岳東華
|
84
|
|
|
|
三壘手
|
★潘傑楷
|
188
|
三壘手
|
吳念庭
|
36
|
|
劉基鴻
|
96
|
|
王念好
|
5
|
游擊手
|
★張政禹
|
162
|
游擊手
|
馬傑森
|
25
|
|
江坤宇
|
119
|
|
陳聖平
|
8
|
|
曾子祐
|
39
|
|
|
|
外野手
|
★陳傑憲
|
190
|
外野手
|
陳文傑
|
29
|
|
★陳晨威
|
100
|
|
宋晟睿
|
5
|
|
★郭天信
|
42
|
|
孔念恩
|
1
|
指定打擊
|
★魔鷹
|
193
|
指定打擊
|
王威晨
|
26
|
|
張育成
|
117
|
|
林泓育
|
7