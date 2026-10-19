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2028是否要還人情？盧秀燕：家人之間就是愛

台北市長蔣萬安今（19）日下午正式宣布，邀請台中市長盧秀燕擔任競選總部主任委員，由於兩人都被外界視為2028總統大選熱門人選，這次合作是否牽動未來黨內布局，引發關注。面對媒體追問，2028年是否需要「還盧人情」，盧秀燕直言，「家人之間要講什麼人情？NO，家人之間就是愛，沒有欠情可言！」蔣萬安則表示，2028年一定支持國民黨最強人選，當記者進一步追問是否就是身旁的盧秀燕時，蔣萬安笑回，「你很清楚是誰。」年底選戰倒數40天，蔣萬安競選團隊今公布競選總部人事布局，確定由盧秀燕擔任主任委員，並由台北市五位國民黨立委出任副主任委員，分別負責選戰統籌、執行、政策、組織及議題等工作。面對媒體詢問，盧秀燕這次北上協助蔣萬安，是否意味著未來2028總統大選需要「還人情」，以及誰能代表國民黨重返執政，盧秀燕嚴肅回應，「家人之間要講什麼人情？NO，家人之間就是愛，沒有欠情可言！」蔣萬安則接著表示，「我知道你要問我什麼，2028一定支持國民黨最強人選。」媒體隨即追問，所謂的「最強人選」究竟是誰？是否就是站在身旁的盧秀燕？蔣萬安並未直接點名，而是笑著回應，「你很清楚是誰。」