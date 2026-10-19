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北市第二波民調明揭曉 戴立安親自解析

戴立安：洋流外溢是蔣萬安、沈伯洋共創

9月民調曾現「變天盤」！最新數據成焦點

2026台北市長選戰持續升溫，爭取連任的台北市長蔣萬安面臨市政爭議與選戰攻防，民進黨參選人沈伯洋則挾「洋流」聲勢全力搶攻。台北市信民兩岸研究協會宣布，將於明（20）日上午公布第二波台北市長選情民調，由民調專家戴立安親自解析；由於戴立安日前曾預告，最新數據與9月中旬相比「還會是有一個落差」，隨著選戰局勢出現變化，這份民調也備受外界關注。台北市信民兩岸研究協會今（19）日上午發布採訪通知，宣布將於10月20日上午在台大校友會館舉行記者會，公布第二場台北市長選情民調結果。記者會將由協會創會理事長黃清龍主持，民調專家戴立安則親自到場說明調查結果。根據公布的調查資訊，這次民調由戴立安負責問卷設計與數據分析，並委託畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查期間為10月14日至16日，對象為設籍台北市、年滿20歲的民眾，共成功完訪1,075人，其中住宅電話753人、行動電話322人，抽樣誤差最大值為±3個百分點。值得注意的是，戴立安13日公布新北市長第二波選情民調時，曾針對10月6日至8日的調查數據進行分析指出，過去幾個月，民進黨參選人蘇巧慧、國民黨參選人李四川的支持度長期緊咬，猶如「麻花捲」般難分高下；但最新調查卻出現變化，雙方支持度曲線逐漸拉開，正式形成「剪刀口」態勢。戴立安當時認為，選情變化與「洋流」效應向外擴散有關，而這股效應並非單一因素造成，蔣萬安與沈伯洋兩人的選戰表現，都可能是影響局勢的因素之一。相關分析也讓外界開始關注，台北市長選戰是否同樣出現支持度變化。戴立安先前也預告，接下來公布的台北市長選情民調，與9月中旬相比「應該也還會是有一個落差」，理由是近期選戰局勢已有明顯變化。回顧9月信民協會公布的台北市長民調，戴立安當時曾分析，數據中已出現「變天盤」的訊號。如今隨著選戰進入白熱化階段，沈伯洋「洋流」攻勢持續受到討論，蔣萬安的市政表現也成為選戰攻防焦點，明日即將公布的最新民調，能否反映近期選情變化，將成為外界觀察台北市長選戰的重要指標。