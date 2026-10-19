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▲高允貞2016年曾替校慶的系上酒攤拍攝宣傳海報。（圖／韓網）

▲高允貞有「最美整形範本」、「摩西的奇蹟」稱號。（圖／韓網）

▲高允貞從小就是美人胚子，五官非常精緻。（圖／MAA官網）

南韓30歲女星高允貞憑藉《Moving異能》、《機智住院醫生生活》等韓劇走紅，精緻五官更讓她被封為「最美整形範本」，沒想到近日一組10年前的大學舊照被翻出，當時還沒出道的她，雖然已經擁有校花等級的美貌，但青澀模樣與現在的明星形象差異不小，讓韓國網友看完驚呼：「是真的漂亮，但認不太出來！」甚至有人懷疑她出道後是否曾經微調五官，再度掀起外貌討論。高允貞2015年進入首爾女子大學現代美術系就讀，2016年曾替校慶的系上酒攤拍攝宣傳海報，照片中的她穿著白色V領針織衫，留著一頭烏黑長直髮，一手托著下巴直視鏡頭，桌上還擺著一瓶燒酒，清秀模樣相當吸睛。據悉，當年海報一貼出，酒攤便吸引大批學生上門，甚至有自稱與高允貞同校的網友回憶：「當時系上酒攤的海報用了那位學妹的照片後客滿，來學校玩的朋友一直問我她是誰。」還沒正式踏入演藝圈，就已經靠一張照片替系上招攬生意。這名校友還透露，高允貞本人其實比照片漂亮得多，「那張照片根本拍不出她真正的美」，甚至認為她後來上電視，鏡頭呈現的模樣仍不及本人漂亮。除了外貌出眾，對方也記得高允貞當時待人親切，打招呼總是開朗又有禮貌。事實上，高允貞學生時期就曾因美貌獲得「摩西的奇蹟」稱號，形容她走進人群時，總能吸引眾人目光，這次連過去替大學生雜誌《大學內刊》拍攝的模特兒照片也被挖出，身穿粉色上衣的她，與如今螢幕上氣場十足的模樣相比，多了幾分學生時期的稚嫩感。不過，這些照片也讓韓網出現兩派意見，有人驚訝表示：「再怎麼看都不像高允貞」、「美是美，但跟現在長得差很多」，懷疑她出道後曾經微調五官；另一派則認為，照片中的她本來就是天生美女，只是當年的妝容、拍攝角度與現在不同，加上經過多年造型改變，才會讓人一時認不出來。至於是否曾經整形，目前並沒有足夠證據能夠證實。其實高允貞原本沒有當演員的打算，從小學習美術長達7年，準備藝術高中考試時一度失利，後來才以轉學生身分進入首爾美術高中，接著考上首爾女子大學。大學期間，她是在學姐鼓勵下報名《大學內刊》模特兒徵選，成功登上第771期封面，亮眼外貌讓不少經紀公司主動找上門，但她認為自己沒有當藝人的才能，因此一開始全都拒絕，直到現任經紀公司代表鼓勵她：「妳只是還沒試過，去試試看吧。」才決定給自己一次機會。高允貞最初以模特兒身分工作，還用賺來的收入支付演技學院學費，接受約6個月的表演訓練後，雖然在電影試鏡最後一關落選，卻反而確定自己想成為演員。她2019年正式出道，陸續演出《Sweet Home》、《還魂：光與影》，2023年憑《Moving異能》飾演擁有再生能力的張喜秀打開國際知名度，2025年又在《機智住院醫生生活》中飾演婦產科住院醫師吳怡瑛，從當年替校慶酒攤拍海報的美術系學生，如今成為韓劇圈的逆襲女神。