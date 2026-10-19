新導演及原著劇本等9項大獎

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我自己也非常驚喜。以前大家對我的印象，多半是一些插科打諢、 比較搞笑的角色，所以這次能夠獲得提名，對我來說是很大的鼓勵。 很榮幸入圍！」



▲《善男信女》本屆金馬狂掃9項大獎提名，鍾雪瑩（右）與楊偉倫（左）角逐影帝后。（圖／光年映畫提供） 導演感謝台灣滋養創作 盼觀眾喜愛電影



楊兩全此次入圍最佳新導演、 最佳劇情片及最佳原著劇本，創作實力受到評審肯定，他開心分享，過去曾在台灣學習戲劇一年，也參加過金馬電影學院，「台灣一直滋養著我的創作， 我也從大家身上學到了很多。」很希望在台灣上映後，會獲得觀眾喜愛。



《善男信女》劇情 預告正式上線



《善男信女》的正式預告與海報上線，劇情講述茶餐廳老闆榮吉（ 楊偉倫 飾）與打工妹若蕾（鍾雪瑩 飾）因一份點錯的餐點徹底槓上，雙方互不相讓、手段步步升級， 荒謬火爆的情節讓人捧腹；然而， 當爭執背後的生活困境與情感傷口逐漸浮現， 故事也從單純的互相報復，轉向更揪心的人性考驗。



原本巴不得對方倒楣的死對頭，在歷經命運的捉弄後， 竟成了彼此唯一的救命稻草，苦樂交織的情節將引領觀眾重新思考「 善惡」的真正定義，在看見角色之間極端又激烈的衝突時， 也能感受到每個人物背後各自承受的生存壓力與傷痛。



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香港電影《善男信女》入圍第63屆金馬獎，片中女主角鍾雪瑩已經三度入圍影后，楊偉倫也殺入影帝戰局，該片近期在香港累積好評，許鞍華、張艾嘉、梁雍婷等影人都大推，將在11月20日於台灣上映。導演楊兩全則透露自己曾在台灣學戲劇，非常感謝台灣的滋養，希望屆時能獲得觀眾喜愛。鍾雪瑩聽聞再次入圍金馬影后，感性表示希望能盡快與台灣的觀眾見面，第一次入圍金馬獎的楊偉倫也笑說：「這次能夠入圍最佳男主角，