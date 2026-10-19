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麻枝准春天發現喉嚨異狀！決定以緩和療護為主

2016年曾因心臟疾病送醫！粉絲盼麻枝准顧好健康

▲催淚神作《CLANNAD》的劇情就是由麻枝准一手打造，成為一代動漫迷的難忘回憶。（圖／Visual Arts/Key）

《Angel Beats!》、《CLANNAD》催淚無數！麻枝准被奉為「大魔王」

▲麻枝准擅長透過細膩的角色刻畫與情感鋪陳，打造令人印象深刻的故事，代表作品包括《Angel Beats!》、《AIR》及《CLANNAD》等。（圖／翻攝畫面）

▲神作《Angel Beats!》是許多動漫迷的入坑神作，催淚的劇情與轉折時至今日仍是經典。（圖／翻攝畫面）

打造出《Angel Beats!》、《CLANNAD》等知名催淚作品的日本作家麻枝准，今（19）日證實罹患咽喉癌。Visual Arts旗下品牌Key官方公告指出，麻枝准今年春天開始感覺喉嚨不適，經檢查後確診，經過反覆思考，51歲的他決定不接受積極治療，改以緩和療護為主，並希望將體力保留給創作活動。消息曝光後，引發全球動漫迷關注與不捨。根據Visual Arts／Key官方公告，麻枝准今年春天開始察覺喉嚨出現異狀，經過檢查後確診罹患咽喉癌。面對病情，他經過反覆評估與思考，決定不積極接受治療，改以緩和療護為主，並將體力投入目前進行中的創作。目前麻枝准主要負責《緋染天空》的劇本與樂曲製作，以及一項全新的音樂企劃。官方表示，相關企劃將陸續透過官方YouTube頻道公布，讓粉絲持續關注他的創作動向。事實上，麻枝准過去也曾面臨嚴重健康問題。2016年，他因心臟相關疾病送醫，後續確診為特發性擴張型心肌病，當時歷經治療後重新回到創作工作。如今再度傳出罹癌消息，讓許多長年支持他的粉絲感到不捨。官方公告透露，麻枝准希望將更多體力留給創作，持續完成手上的音樂企劃。對粉絲而言，除了關心他的身體狀況，也期待未來能聽見更多新作品。麻枝准（本名前田純）是Visual Arts旗下品牌Key的重要創作者，身兼劇本作家、作詞家、作曲家及音樂製作人。他擅長透過細膩的角色刻畫與情感鋪陳，打造令人印象深刻的故事，代表作品包括《Angel Beats!》、《AIR》及《CLANNAD》等，並參與人氣手遊《緋染天空》的劇本與音樂製作。由麻枝准操刀的作品腳本，經常以深刻情感與催淚情節打動觀眾及玩家，麻枝准也被不少粉絲稱為。此次罹癌消息傳出後，許多動漫迷紛紛表達關心，希望他能在兼顧身體狀況的前提下，繼續完成心中的創作計畫。感謝玩家們一直以來對 VISUAL ARTS/Key 的支持與厚愛。在此向各位告知本公司旗下創作者麻枝准的相關情況。麻枝於今年的初春起，便察覺到自己的喉嚨有些異樣，入夏後接著發生腫脹並開始感到強烈的疼痛。在醫療機構接受精密檢查後，診斷結果顯示為咽頭癌。麻枝除了擔任營運中的《緋染天空 Heaven Burns Red》之劇本撰寫及樂曲製作外，也規劃要製作全新的音樂企劃。麻枝本人對自身的病情及治療的後續狀況反覆評估後，決定保留體力專心投入創作，因此選擇以緩和療護為主的療養方式，而非積極治療。今後的創作工作狀況有關今後的創作工作，詳細狀況如下。到主線故事的第六章前篇為止由麻枝負責執筆的部分已完成。到第六章完結為止的故事之主要部分也已經全部寫完。第六章前篇部分的歌曲之作詞、作曲已完成。關於上述以外的故事、歌曲，視病情發展麻枝本人可能無法參與製作。作為麻枝的全新挑戰，原本預定以新的企劃形式來製作歌曲，並於 YouTube 上長期經營。然而因檢查出咽頭癌，考量到後續可製作的時間或許所剩不多，因此將改變方針，麻枝表示希望能儘速完成目前構想中的歌曲並呈現給各位玩家。基於麻枝本人強烈的意願，我們將在今後於 YouTube 上依序公開。若您想發送訊息表達鼓勵，煩請投遞至以下地址。雖然無法針對每一封訊息個別進行回覆，但官方會將來信轉交給麻枝本人。請注意，信件以外的慰問品一律謝絕，敬請見諒。E-mail：maedajun_message@visual-arts.jp地址：Park Tower 17F, 2-10-70 Nambanaka, Naniwa-ku, Osaka 556-0011, JapanVISUAL ARTS Co., Ltd. / ATTN: Jun Maed