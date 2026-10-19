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▲ 除了大型兒童遊樂設施的規劃，鄧巧佩也關注「兒童表意權」，她強調公共空間不應只有大人的想法，更應聽見孩子的聲音。（圖／市議員候選人鄧巧佩提供）

高雄市鳳山區市議員候選人鄧巧佩連續兩個週日舉辦「氣墊樂園」親子活動，繼11日於機器人主題遊樂區舉辦首場活動後，18日再度於文山公兒一公園登場。除了提供孩子假日遊樂空間，鄧巧佩也藉此呼籲各界重視兒童休閒需求，並期盼高雄市立兒童樂園未來能落腳鳳山。除了大型兒童遊樂設施的規劃，鄧巧佩也關注「兒童表意權」，她強調公共空間不應只有大人的想法，更應聽見孩子的聲音。「我們大人常常替孩子決定要玩什麼，卻很少問問孩子，他們自己想要什麼。」真正使用遊樂設施的是孩子，規劃過程除了考量安全與便利，也應納入不同年齡層兒童的需求。「氣墊樂園」親子活動現場設置大型氣墊城堡，搭配趣味泡泡、造型气球及棉花糖等活动，吸引不少親子家庭參與，現場氣氛熱鬧。身為兩個孩子的媽媽，鄧巧佩深刻體會家長對親子休閒空間的期待。看到孩子們在氣墊城堡裡盡情跑跳、開心玩耍，讓她更加感受到兒童遊戲空間的重要性。她表示，孩子需要安全、有趣、能夠自由探索的環境，讓小朋友玩得開心，也讓家長放心，而遊戲不只是娛樂，更是孩子成長過程中不可或缺的一部分。鳳山是高雄市人口最多的行政區，兒童人口超過三萬人，親子休閒設施的需求不容忽視。近期高雄市政府正評估市立兒童樂園的設置地點，其中包括鳳山中崙開發案及鳳翔公園周邊土地。對此，鄧巧佩樂見鳳山納入評估，期盼市府充分考量在地人口及親子休閒需求，未來若有機會進入市議會，也將持續追蹤選址進度，積極爭取市立兒童樂園落腳鳳山。未來無論是市立兒童樂園、公園遊具或其他兒童相關公共設施，都應透過兒童友善問卷、意見交流等方式，讓孩子有機會參與規劃，將他們的想法納入設計參考，落實兒童參與公共事務的權利。鄧巧佩強調，友善兒童的城市，不只是提供好玩的設施，更重要的是願意傾聽孩子的聲音。期盼未來鳳山不僅有更完善的親子休閒空間，也能成為尊重兒童意見、讓孩子安心玩耍與快樂成長的友善城市。