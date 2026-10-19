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▲阿Ken（左二）分享與BIGBANG的後台互動，狂讚對方雖然是巨星，私下卻非常有禮貌也非常溫暖。（圖／IG@kenlin125）

藝人阿Ken經營甜甜圈品牌「GooDonut」深受許多民眾喜愛，店外經常大排長龍。日前韓團BIGBANG來台開唱，周杰倫、昆凌夫妻特別交代好友阿Ken準備店裡的鳳梨酥，獲得團員好評，也讓「BIGBANG同款鳳梨酥」在社群上爆紅。對此，阿Ken今（19）日受訪時透露業績確實有提升，甚至有許多粉絲慕名而來；不過談及另一間知名甜甜圈店爆出打人事件，阿Ken也坦言曾遇過態度不佳的客人，但他卻以幽默方式化解，直呼：「大家伸手不打笑臉人。」BIGBANG日前來台開唱時，周杰倫夫妻特別交代阿Ken準備店裡的鳳梨酥讓他們品嚐，團員太陽在台上也狂讚「史上最好吃的鳳梨酥」，讓BIGBANG同款鳳梨酥在社群上爆紅。今日阿Ken出席皮蛇衛教記者會，透露確實業績增加不少，很多客人也慕名而來，笑說：「他們很多手機桌布是GD、太陽或是大聲的照片，說想來嚐嚐看，我也會跟他們跳一段〈BANG BANG BANG〉。」另外，阿Ken也分享與BIGBANG的後台互動，狂讚對方雖然是巨星，私下卻非常有禮貌也非常溫暖，表示：「我是第一次見到他們，大聲非常可愛，一看到我們馬上變成弟弟，說拜拜的時候真的會依依不捨。」演唱會結束後，阿Ken也帶著甜甜圈和鳳梨酥到餐廳，讓整個團隊都能品嚐好吃的甜點。阿Ken的甜甜圈店人氣爆棚，甚至在西門町開了第二間分店，他也經常現身顧店，引來許多粉絲搶拍。不過談到另一間連鎖甜甜圈店爆發的奧客打人事件，阿Ken表示自己當然是不希望有暴力產生，但自己也曾碰過態度不佳的客人，疑似因排隊太久嗆聲：「你真的很討厭欸！」不過阿Ken則高EQ回說：「蛤？討人喜歡，百看不厭嗎。」另外如果遇到有人抱怨站太久，他則會說：「我從頭到尾站到底，我們是一起的。」以幽默方式化解衝突。身為皮蛇大使的阿Ken也打趣形容：「奧客就跟皮蛇一樣不講道理、說來就來，要想辦法應對，否則會痛不欲生。」近來忙著副業的他，也預告將錄製新節目，透露都是大型節目可看性很高，時間點大概在年底，笑說不然會以為他已從演藝圈離開進到甜甜圈店。