蘋果首款摺疊手機iPhone Duo將於10月23日在台灣正式開賣，售價74900元起，頂規2TB更高達118900元，成為目前售價最高的iPhone。不過，花大錢買新機，電池容量卻不是最大，蘋果近日公布歐盟能源標籤，揭露iPhone Duo電池容量僅4883mAh，未突破5000mAh大關，甚至比iPhone 18 Pro Max還小，若以台灣販售版本比較，兩款手機電池容量相差508mAh，至於摺疊手機最受關注的續航力，蘋果官方數據也顯示，使用內、外螢幕播放影片，續航最多相差13小時。
iPhone Duo雙電池卻只有4883mAh
根據外媒《MacRumors》報導，蘋果近日公開iPhone Duo的歐盟能源標籤，首度證實電池總容量為4883mAh，與先前流出的規格完全吻合。iPhone Duo為了配合摺疊機身，採用雙電池設計，將電池分別放置在機身兩側。根據先前曝光的資訊，兩顆電池容量分別為2962mAh及1921mAh，加總正好為4883mAh。iPhone Duo全球統一採用eSIM設計，不支援實體SIM卡，因此不需要為了容納SIM卡槽而犧牲電池空間，這項電池容量規格預期全球一致，也包括台灣販售版本。
比iPhone 18 Pro Max還小！台灣版少了508mAh
蘋果過去很少直接在官網公布iPhone電池容量，通常要等到歐盟能源標籤或拆解報告出爐，才能得知實際數字。根據先前公布的資料，台灣販售的iPhone 18 Pro電池容量為4056mAh，iPhone 18 Pro Max則為5391mAh。換句話說，iPhone Duo的4883mAh雖然比iPhone 18 Pro多827mAh，卻比iPhone 18 Pro Max少508mAh。如果拿美國等市場販售的純eSIM版本比較，差距則更明顯。根據拆解網站iFixit資料，純eSIM版本iPhone 18 Pro Max搭載5567mAh電池，比iPhone Duo足足多出684mAh。
iPhone Duo續航能撐多久？內外螢幕最多差13小時
雖然iPhone Duo電池容量不如iPhone 18 Pro Max，但電池大不代表一定比較省電，實際續航仍與螢幕尺寸、晶片效能及使用方式有關。根據蘋果台灣官網公布的規格，iPhone Duo配備7.6吋內螢幕及5.4吋外螢幕，使用外螢幕播放影片最長可達44小時，但如果展開內螢幕，續航就縮短至31小時，兩者相差13小時。
iPhone Duo充電速度也輸？充至50%比18 Pro Max慢5分鐘
除了電池容量，充電速度也值得注意。根據蘋果公布的規格，iPhone Duo使用60W以上電源轉接器搭配USB-C充電線，約20分鐘可充至50%；若使用MagSafe無線充電，搭配35W以上轉接器，約30分鐘可充至50%。相較之下，iPhone 18 Pro Max透過符合規格的60W以上電源轉接器，最快只要15分鐘就能充至50%，比iPhone Duo快約5分鐘。
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根據外媒《MacRumors》報導，蘋果近日公開iPhone Duo的歐盟能源標籤，首度證實電池總容量為4883mAh，與先前流出的規格完全吻合。iPhone Duo為了配合摺疊機身，採用雙電池設計，將電池分別放置在機身兩側。根據先前曝光的資訊，兩顆電池容量分別為2962mAh及1921mAh，加總正好為4883mAh。iPhone Duo全球統一採用eSIM設計，不支援實體SIM卡，因此不需要為了容納SIM卡槽而犧牲電池空間，這項電池容量規格預期全球一致，也包括台灣販售版本。
蘋果過去很少直接在官網公布iPhone電池容量，通常要等到歐盟能源標籤或拆解報告出爐，才能得知實際數字。根據先前公布的資料，台灣販售的iPhone 18 Pro電池容量為4056mAh，iPhone 18 Pro Max則為5391mAh。換句話說，iPhone Duo的4883mAh雖然比iPhone 18 Pro多827mAh，卻比iPhone 18 Pro Max少508mAh。如果拿美國等市場販售的純eSIM版本比較，差距則更明顯。根據拆解網站iFixit資料，純eSIM版本iPhone 18 Pro Max搭載5567mAh電池，比iPhone Duo足足多出684mAh。
iPhone Duo續航能撐多久？內外螢幕最多差13小時
雖然iPhone Duo電池容量不如iPhone 18 Pro Max，但電池大不代表一定比較省電，實際續航仍與螢幕尺寸、晶片效能及使用方式有關。根據蘋果台灣官網公布的規格，iPhone Duo配備7.6吋內螢幕及5.4吋外螢幕，使用外螢幕播放影片最長可達44小時，但如果展開內螢幕，續航就縮短至31小時，兩者相差13小時。
iPhone Duo充電速度也輸？充至50%比18 Pro Max慢5分鐘
除了電池容量，充電速度也值得注意。根據蘋果公布的規格，iPhone Duo使用60W以上電源轉接器搭配USB-C充電線，約20分鐘可充至50%；若使用MagSafe無線充電，搭配35W以上轉接器，約30分鐘可充至50%。相較之下，iPhone 18 Pro Max透過符合規格的60W以上電源轉接器，最快只要15分鐘就能充至50%，比iPhone Duo快約5分鐘。