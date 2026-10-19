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扛林銘仁土城選服重擔 卓冠廷感謝貴人提攜

土城媳婦蘇巧慧開講 勾勒地方三大願景

新北市議員卓冠廷昨晚於土城延和廣場舉辦「2026風起」巡迴開講，也是其首次在土城舉辦開講，吸引上千名民眾湧入，更有近20位在地里長親自到場力挺。新北市長參選人蘇巧慧、資深議員「大仁哥」林銘仁、資深媒體人陳東豪、師大政研所教授范世平登台助講，力挺卓冠廷順利連任。卓冠廷感性提及阿公過去就是海山煤礦場礦工，家族與土城的深厚淵源，並承諾接下議員林銘仁服務鄉親的重擔，與蘇巧慧攜手推動捷運土城樹林線分段提前通車、司法園區公園綠地、運動藝文核心聚落及第二座國民運動中心等重大建設。談及首次在土城舉辦開講，卓冠廷坦言內心緊張，但進場看到滿滿鄉親與近20位里長到場打氣，令他萬分感動。他也特別感謝在議會一路提攜、指導他的重要貴人前輩「大仁哥」林銘仁，兩人在議會不僅座位相鄰，更時常聯合問政、聯合質詢。林銘仁也細數過去爭取土城看守所搬遷、金城交流道、萬大樹林線捷運等建設，並呼籲鄉親破除「分票」迷思，強調卓冠廷這一席絕對不能少，懇請鄉親將過去支持他的選票集中投給卓冠廷與蘇巧慧，讓土城的建設一棒接一棒完成。卓冠廷向鄉親報告具體爭取的重點建設，第一促成捷運土城樹林線分段提前通車，目前台北段（萬華至中和段）預計2027年完工，但連接土城金城路的LG09、LG10等站卻要等到2031年後才完成，他主張若蘇巧慧當選市長，將全力要求雙北市府協調分段提前通車，讓土城鄉親能從金城路直接搭捷運經中和、萬華進入台北市區，擁有真正可用的第二條捷運；第二，爭取土城第二座國民運動中心，解決現有場館人滿為患、排隊久候的問題，同時持續落實司法園區公園綠地規劃與土城停車需求；第三，讓頂埔郵局重新亮相，針對頂埔郵局遷移造成的不便，他與林銘仁已在議會促成新北市副市長與中華郵政董事長正式對接，承諾下任期必定攜手完成。身為「土城媳婦」的新北市長參選人蘇巧慧致詞時，笑稱自己結婚禮車就是一路開到土城，與土城有2、30年的深厚生活情感，並在現場勾勒土城三大願景，第一，土城看守所遷移後釋出的7.6公頃空地，規劃打造「複合型國際運動藝文中心」，讓演唱會、藝文活動與國際賽事都能在土城舉辦；第二，加速推動頂埔站至媽祖田站沿線廊帶的「公辦都更」，讓年輕人安心落腳；第三，將面積比大安森林公園更大的司法園區，規劃為具備大樹綠蔭與兒童遊具的「親子特色森林公園」。蘇巧慧盛讚卓冠廷「空戰有實力、陸戰有成績」，不僅地方服務案件一件不漏、推動建設夠多，在電視政論節目上更是口條清晰、有憑有據、以理服人，是新生代民代最好的榜樣。強調，未來她當選市長，議會絕對需要卓冠廷這一席最強戰將共同打拚，呼籲鄉親在最後40天全力衝刺，11月28日一起投給里長、卓冠廷與蘇巧慧，打出新北全壘打。陳東豪以自身開車到會場的經驗指出，從金城路短短4公里路程竟因塞車開了40多分鐘，凸顯土城交通與捷運建設的迫切性，並肯定卓冠廷與團隊對市政細節的重視與追蹤能力。范世平則特別上台贈送象徵「節節高升、步步向前」的甘蔗給蘇巧慧與卓冠廷，大讚卓冠廷問政專業認真，所帶領的年輕助理團隊更是新北市議會戰力最強的團隊，呼籲鄉親把握台派起風氣勢，讓蘇巧慧與卓冠廷雙雙高票當選。