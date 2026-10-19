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▲三人自拍成果出爐，蔡英文不滿意吐槽：「大家來看，台大法律系第一名畢業，不會拿手機自拍。」狂吸7.7萬人按讚。（圖／翻攝自蔡英文Threads）

民進黨桃園市長候選人黃世杰北區競選總部成立大會18日晚間在桃園區朝陽公園登場，總統賴清德、前總統蔡英文、行政院秘書長張惇涵及交通部長陳世凱等人到場站台，現場湧入超過萬人相挺，氣氛熱烈。不過，後台卻爆出意外笑料，黃世杰、賴清德2個大直男不會自拍，讓小英無奈直呼：「民進黨裡面，有誰會自拍的，教他們一下！」逗趣互動吸引大批網友關注。黃世杰拿著手機、努力嘗試自拍，喬了許久還是找不到適合的角度，賴清德PO出影片吐槽：「沒想到，黃世杰很會讀書，但不會自拍。」貼文一出，馬上吸引到蔡英文的注意，她在留言區打趣表示，「大家來看，台大法律系第一名畢業，不會拿手機自拍」，至今狂吸7.7萬人按讚。從畫面中可以看到，黃世杰始終無法順利把3人都框在鏡頭內，最後連賴清德總統都看不下去，乾脆接過手機親自示範，蔡英文還笑說：「這樣很好，我站最後面，看起來會瘦一點。」沒想到成品出爐後，她依然不甚滿意，再度吐槽兩人的自拍功力，「看來賴總統，也不太會自拍⋯⋯。民進黨裡面，有誰會自拍的，教他們一下！」面對蔡英文、賴清德接連「指導」，黃世杰也在留言區幽默回應：「報告總統，我真的不太會自拍，但當桃園市長絕對沒問題！」他還自嘲「臉大的部分我來承擔」，三人一來一往的互動，讓原本的政治活動增添不少輕鬆氣氛，這則自拍影片也累積超過6萬人按讚。留言區更湧入各種笑評，有人直呼「兩位很活網的總統在教四姐自拍」、「總統等級x2的看不下去」、「小英：你手要舉高這樣啦」、「救命，我要被這三個人可愛死」、「賴桑喵英，你們有看到企鵝阿爸慌張的手收嗎，求放過」、「太扯了！你們民進黨的市長候選人，基本門檻是台大法律系ni」。