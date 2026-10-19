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中華職棒2026年台灣大賽第3戰將於明（20）日晚間6時35分在臺北大巨蛋點燃戰火。在味全龍取得系列賽2：0領先的優勢下，G3一役中信兄弟推派本季勝投王羅戈（Nivaldo Rodríguez）先發登板盼能力挽狂瀾；味全龍則由強投鋼龍（Andrew Gagnon）掛帥主投，希望一口氣奪下聽牌優勢。兄弟洋投羅戈今年例行賽繳出12勝9敗、防禦率3.33的亮眼成績，成功抱回年度勝投王獎項。值得一提的是，味全龍可說是羅戈本季「最有心得」的對手。他整季對戰龍隊5場先發3勝0敗、防禦率僅1.16，累積31局僅失4分自責分，甚至曾在8月初繳出7局無失分的好投。不過，龍隊打線中張政禹對戰打擊率高達0.429，劉基鴻更是本季唯一曾從他手中轟出全壘打的打者。此外，羅戈過去在季後賽及台灣大賽累計3場先發皆吞下敗投，此戰除了肩負幫助兄弟搶下系列賽首勝的重任，更要挑戰個人在季後賽的生涯首勝。味全龍洋投鋼龍本季雖然無緣連續雙位數勝投，先發23場拿下7勝9敗，防禦率高達2.31，是味全龍隊上局數吃最多的穩定基石。面對兄弟打線，鋼龍今年6場先發拿下3勝2敗、對戰防禦率僅1.91，且整季未曾被兄弟打者敲出任何一支全壘打。兄弟陣中則以老將陳俊秀對鋼龍最有心得，17次對戰中敲出9支安打、打擊率高達0.563，有望成為兄弟破局的重要打擊伏兵。