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年底選戰倒數40天，各陣營積極爭取曝光，雲林斗六車站卻被民眾發現，站內剪票口旁、行李房上方牆面掛起國民黨雲林縣長參選人張嘉郡的大型競選廣告，由於位置就在旅客進出車站的必經動線，引發是否違反行政中立的質疑。對此，台鐵公司表示，依現行相關函釋，車站標租廣告空間屬商業租賃，尚符行政中立相關法規，但考量民眾觀感及公司行政中立形象，決定自明年1月1日起，終止車站場域選舉、政治性及政治人物形象廣告的出租業務。有民眾發現，斗六車站剪票口旁、行李房上方牆面，刊登張嘉郡的大型競選廣告，位置就在旅客進出站的必經動線，乘客只要經過剪票口，便容易看見廣告內容。由於選舉倒數期間，候選人積極透過各種管道爭取曝光，車站內出現政治人物競選廣告，也引發民眾對公共運輸場域是否應維持行政中立的討論。針對車站刊登競選廣告引發爭議，台鐵公司表示，依據中央選舉委員會及銓敘部相關函釋，台鐵車站標租予業者經營的廣告空間屬於商業租賃，依現行規定尚符合行政中立相關法規，現行契約也訂有管理規範，包括公平對待各政黨候選人及限制廣告刊登面積等。不過，台鐵也指出，考量民眾觀感及公司行政中立形象，將自2027年1月1日起，終止車站場域有關選舉、政治性及政治人物形象廣告的出租業務，避免類似廣告引發爭議。