2026天母搞什麼鬼延期了！原訂這周五、周六登場的台北天母年度萬聖節活動，因應薔瑟颱風影響，主辦單位今（19）日宣布調整活動時間，將延期至10月25日、26日，也就是這周日、下周一。包含最受矚目的「百鬼夜行討糖」遊行、天母運動公園園遊會，以及250家配合店家的萬聖節討糖活動，全部皆順延兩天。想參加2026天母搞什麼鬼、帶孩子參加萬聖節討糖的民眾，出發前記得確認最新活動時間，避免撲空。
薔瑟颱風恐襲台！2026天母搞什麼鬼宣布延期
天母商圈發展協會與台北市商業處自2009年起，已連續18年在天母商圈舉辦萬聖節活動，廣受商圈店家及民眾好評，如今已變成天母地區最具知名的特色活動之一，也是每年萬聖節最大重頭戲，年年吸引民眾熱烈參與。
今年邁入第18屆的「天母搞什麼鬼」活動，受到薔瑟颱風逼近影響，天母商圈今（19）日下午宣布，因薔瑟颱風關係，「2026天母搞什麼鬼」調整為以下時間。
◾百鬼夜行討糖時間：10月25日（周日）19:00出發
活動地點新光三越台北天母店、忠誠路二段至大葉高島屋
◾主活動園遊會時間：10月26日（周一）13:00至20:00
活動地點：天母運動公園
◾討糖店家配合時間：10月26日（周一）全天
活動地點：250家配合店家，糖果數量有限、發完為止。
原先預計10月24日周六在天母運動公園展區舉辦的「熱血音樂會」，也順延至下周一10月26日，節目表目前仍在調整中，主辦單位表示，將於10月21日公布最新表演時間。
資料來源：天母商圈發展協會
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天母商圈發展協會與台北市商業處自2009年起，已連續18年在天母商圈舉辦萬聖節活動，廣受商圈店家及民眾好評，如今已變成天母地區最具知名的特色活動之一，也是每年萬聖節最大重頭戲，年年吸引民眾熱烈參與。
今年邁入第18屆的「天母搞什麼鬼」活動，受到薔瑟颱風逼近影響，天母商圈今（19）日下午宣布，因薔瑟颱風關係，「2026天母搞什麼鬼」調整為以下時間。
◾百鬼夜行討糖時間：10月25日（周日）19:00出發
活動地點新光三越台北天母店、忠誠路二段至大葉高島屋
◾主活動園遊會時間：10月26日（周一）13:00至20:00
活動地點：天母運動公園
◾討糖店家配合時間：10月26日（周一）全天
活動地點：250家配合店家，糖果數量有限、發完為止。
原先預計10月24日周六在天母運動公園展區舉辦的「熱血音樂會」，也順延至下周一10月26日，節目表目前仍在調整中，主辦單位表示，將於10月21日公布最新表演時間。