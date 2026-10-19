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前國民黨副主席連勝文18日批評民進黨台北市長參選人沈伯洋的政策說法令人難以理解，更以「旁邊有人在抽大麻」諷刺，引發議論。對此，台北市長蔣萬安今（19）日出席麗湖托嬰中心啟用典禮受訪時表示，沈伯洋身邊有人抽大麻「我想不至於」，不過沈伯洋先前提出的「條通裝車架」及北士科相關政見，說法確實「很ㄎㄧㄤ」。連勝文18日替國民黨台北市議員林杏兒站台時，談及沈伯洋的AI產業鏈政策，認為相關論述過於簡略，甚至讓人聽不懂，隨後以「可能旁邊有人在抽大麻，所以影響到沈伯洋的思考跟回答」諷刺，並反問「這樣還要大麻合法化？」對此，媒體今日詢問蔣萬安，是否認同連勝文及林杏兒的說法，以及相關爭議是否影響選情。蔣萬安回應，「他身邊有人抽大麻，我想不至於」，但隨即提到沈伯洋先前的政策主張，包括「條通、裝車架」，以及「北士科、廊什麼帶」，認為相關政見說法確實「很ㄎㄧㄤ」。