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借重王美花專業 邀請擔任團隊「產經總顧問」

地方招商不能等企業上門 王美花提解方

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋今（19）日宣布，正式邀請經濟部前部長王美花擔任競選團隊「產經總顧問」，協助規劃基隆產業升級、招商引資與港區發展藍圖。童子瑋表示，自己要當「生活市長」，但要讓市民過好生活，最基礎的還是產業與就業，未來要「把投資帶進基隆、把工作留在基隆、把人才找回基隆」，讓更多年輕人能夠留在家鄉發展。童子瑋表示，王美花歷任經濟部智慧財產局局長、經濟部次長及經濟部長，長期參與產業、投資與經濟政策，具備中央產業政策、企業投資及跨部會協調經驗。因此特別拜託王美花擔任「產經總顧問」，借重其過去的經驗，協助基隆建立更完整的招商策略。童子瑋表示，這次也特別邀請王美花一同走訪港務公司，向她完整說明自己提出的「基港雙心」計畫。強調基隆港是這座城市最重要的資產，未來不能只把港口看成船舶靠泊、貨物進出的空間，而要重新把港口視為城市發展引擎，串聯觀光、商業、產業與就業機會。童子瑋表示，港區開發牽涉中央、地方及港務公司等不同單位，也需要長期招商、投資與土地開發規劃，因此更需要具有中央政策與產業經驗的人協助整合，希望借重王美花在經濟部期間推動重大投資、跨部會協調及企業溝通的經驗，協助基隆找出更具有競爭力的招商方向。童子瑋指出，除了港區發展，他也邀請王美花走進六堵科技園區，參訪在地企業溢彩生技，了解基隆既有產業轉型的可能性。他表示，溢彩生技從傳統光學科技製造跨足美妝生技產業，並持續投入自主研發、配方設計與自動化生產，這正是他期待基隆產業發展的方向之一。童子瑋表示，基隆並不是沒有產業基礎，大武崙工業區、六堵科技園區都有長期累積的製造與技術能量。未來市政府除了招商新企業，也要協助既有產業升級，讓傳統製造結合研發、數位轉型、自動化與新市場，只要政府提供好的投資環境與行政協助，既有企業同樣能創造更高附加價值與更多工作機會。王美花在交流過程中則表示，地方政府推動產業發展，不能只是等待企業自己上門，而要主動了解企業需求、盤點地方優勢，並協助處理投資、人才及技術升級過程中遇到的問題。認為只有企業有信心持續投資，地方才能進一步創造更多就業機會。童子瑋表示，基隆不能再只是被動等待產業機會，未來擔任市長，市府會主動出擊，從港區、產業園區、交通條件到人才需求完整盤點，建立一套能真正協助企業投資與擴張的服務機制。強調一定要把投資帶進基隆、把工作留在基隆、把人才找回基隆。