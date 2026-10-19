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好市多熟食區新制上路半個月破功？多店傳取消重複刷卡

▲好市多自今年10月1日起，購買西式餐飲部餐點前須先掃描會員卡或會員條碼。（圖／會員提供）

好市多熟食區刷卡風波！會員嫌「排隊打結」

好市多官方回應！入場已驗證、熟食區不再重複刷

美式賣場好市多（Costco）原自今年10月1日起實施熟食區新制，若想購買熟食，需先掃描會員卡，不過新制上路才半個月，就有會員陸續回報台南店、新莊店、汐止店、中和店等多家門市，不用刷會員卡就能買熟食。好市多官方對此回應，若會員進入賣場時已完成資格驗證，熟食區就不再重複掃描會員卡。美式賣場好市多Costco先前為了落實會員管理並維護權益，自10月1日起實施西式餐飲部（熟食區）新制，規定消費者點餐前必須出示並掃描會員卡，僅台中南屯店不適用。當時不少會員拍手叫好，沒想到政策上路僅半個月，即傳出台南及多家分店悄悄喊卡，取消熟食區購餐重複過卡規定，消息曝光後隨即引發兩派會員熱烈討論。好市多熟食區刷卡規定突然放寬，在網路上掀起熱烈討論，支持取消的會員認為，買熟食重複查驗非常不方便，過去全家人到好市多購物時，持卡人在排隊結帳的同時，隨行家人就能先去熟食區消費，分工省時，但新制上路後就無法分頭行動。也有人反映南崁店、北屯店因圍出專用通道與過卡關卡，反而導致推車擠在一起，影響動線大混亂，直呼熟食區刷卡根本是多此一舉。但也有另一派付費會員贊同落實刷卡制，由於好市多屬於會員制賣場，本就該嚴格控管以保障繳交年費者的權益，避免無卡民眾排隊與佔用座位。也有會員提到，先前熟食區實施刷卡後，排隊時間大幅縮短、用餐環境更舒服，擔心新制放寬後又會恢復擁擠人潮。面對多家門市調整做法引發關注，好市多官方隨後說明表示，是為了避免會員重複驗證會員資格，部份門市已調整熟食區查驗方式，若會員在進入賣場入口時已經完成資格驗證，到熟食區消費將不再重複掃描會員卡，希望藉此提升服務效率，優化整體購物體驗。