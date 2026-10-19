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▲科技巨頭馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX。（圖／美聯社／達志影像）

全球首富馬斯克（Elon Musk）又出驚人之語！他在台灣時間19日下午於社群平台X發文表示，明年將從自己持有的SpaceX股票中，送給「每一名美國兒童」一股，還強調「這只是第一批，之後還會有更多」。貼文一出迅速引爆討論，短時間內就吸引逾74萬次瀏覽、2,000多則留言。SpaceX今年6月12日正式在那斯達克掛牌上市，股票代號SPCX，以每股135美元發行，被稱為史上規模最大的IPO。根據最新報價，SpaceX上週五（16日）收在每股146.03美元，換算下來，每名美國兒童可分到約新台幣4,700元的股票。至於馬斯克要掏多少錢？根據美國人口普查局估計，全美18歲以下兒童約有7,300萬人，若以目前股價計算，總價值高達約105億至107億美元（約新台幣3,400億元）。有網友算出，這相當於SpaceX已發行股票的約0.55%。這項承諾也讓網友議論紛紛。有網友開玩笑說，這麼一來，左派人士恐怕搞不清楚，馬斯克的做法究竟算社會主義還是資本主義。不過，馬斯克並未說明股票要如何發放、由誰代管，以及未成年人如何持有股票等細節，實際執行方式仍是未知數。SpaceX上市後的股價波動相當劇烈。掛牌首日就大漲19%，收在161美元，市值一度衝上約2.1兆美元；之後股價一路飆升到225.64美元的高點。但隨後漲多回檔，近兩個月主要在145至165美元之間震盪，目前股價已比高點跌掉超過3成，但仍比上市價135美元高出約8%。上週五SpaceX股價下跌1.74%，市場分析指出，原因包括歐洲傳出要聯手打造對抗星鏈（Starlink）的衛星計畫、公司高層賣股，以及投資人在漲多後獲利了結。目前SpaceX市值約1.9兆至2兆美元，仍是全球市值最高的企業之一。SpaceX近年靠著星鏈衛星網路業務快速成長，最新一季營收年增超過9成，但整體仍處於虧損狀態。分析師對SpaceX的平均目標價約231美元，比目前股價高出不少，市場也正等待SpaceX下一次財報，觀察馬斯克的太空帝國能否撐起兆元市值。