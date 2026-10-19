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法國學生抗議浪潮在周末因極端左派份子與穆斯林移民，造成全國級別暴動亂象，大規模破壞文物與洗劫店家。學生團體周一在工會成員聲援下，來到巴黎知名景點羅浮宮外頭進行封鎖抗議，堵住博物館入口，使得大批全球各地遠道而來的旅客無法進入，羅浮宮官方也不得不公告暫時關閉。根據BBC與法新社報導，法國學生運動的示威者目前正堵塞巴黎羅浮宮的入口。博物館外的畫面顯示，一大群人站在羅浮宮金字塔入口前，舉著寫有「法國公共服務正在崩潰」的橫幅。報導提到，一張該團體給遊客的資訊傳單敘述，「我們自豪地宣布，我們正堵塞這座世界最大的博物館」，學生抗議團體批評法國政府針對青年抗議活動除了暴力的警察鎮壓之外，沒有任何反應。博物館管理方與工會則表示，為了支持全國高中生抗議運動並譴責「警察鎮壓」，示威者於週一封鎖了巴黎羅浮宮的各個入口。羅浮宮博物館館方表示，由於羅浮宮學院（Ecole du Louvre）學生發起的抗議活動，博物館無法照常開館。羅浮宮19日在官網公告，因學生抗議行動，博物館暫時關閉，未公布重新開放時間。